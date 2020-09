16 neue Corona-Fälle in Leipzig – knapp 300 Messestädter in Quarantäne

Leipzig

Die Stadt Leipzig hat am Montag 16 neue Corona-Fälle vermeldet. Das ist der höchste Anstieg seit dem 5. April. Insgesamt 36 infizierte Leipziger und 261 Kontaktpersonen befanden sich zum Wochenstart in der Messestadt in Quarantäne, hieß es aus dem Neuen Rathaus. Drei weitere Covid-19-Betroffene müssen aktuell stationär in Krankenhäuser betreut werden.

Grund zur Besorgnis gebe der Anstieg allerdings nicht, so Stadtsprecher Mathias Hasberg. Unter den aktuellen Meldungen seien auch sieben Fälle vom vergangenen Wochenende. „Die Zahlen sind seit Tagen auf etwa gleichbleibenden Niveau. In anderen Städten sind es zehnmal mehr Fälle“, so Hasberg.

Zudem sei aktuell keine Corona-Häufung zu erkennen. Neben Infektionen im gesamten Stadtgebiet gebe es weiterhin Fälle von zurückkehrenden Urlaubern sowie von Leipzigern, die in anderen Städten arbeiteten und die dort positiv getestet wurden.

Sachsenweit waren es am Montag insgesamt 112 Neuinfektionen. Allein 38 kamen davon aus dem Vogtlandkreis, 26 aus dem Erzgebirge. Damit stieg die Zahl der nachgewiesen aktiven Covid19-Fälle im Freistaat auf 534.

Von Matthias Puppe