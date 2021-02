163 Fälle seit der Wende: Leipzig ist Sachsens Mord-Hauptstadt

Drei Stückelkiller, ein aufsehenerregender Reiterhof-Mord und furchtbare Bluttaten an Kindern: Leipzigs Ermittler hatten in den vergangenen Jahren etliche Kriminalfälle aufzuklären. Die Messestadt ist sachsenweit Spitze bei Tötungsverbrechen.

Polizeieinsatz nach einem Leichenfund in Leipzig: Mehr Tötungsdelikte als in der Messestadt gibt es nirgendwo in Sachsen. Quelle: Kempner