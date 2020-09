18-Jährige im Conne Island vergewaltigt: Bandmitglied schweigt 

Leipzig

Dieser Fall sorgte weit über Leipzig hinaus für Aufsehen: Während eines Konzerts im linken Szeneclub Conne Island soll ein gerade mal 18-jähriges Mädchen von einem Mitglied der gastierenden Band im Backstage-Bereich vergewaltigt worden sein. Zum Prozessauftakt am Mittwoch im Amtsgericht Leipzig schwieg der Angeklagte Sven-Peter P. (45).

Doch wie konnte es während einer öffentlichen Veranstaltung zu einem solchen Verbrechen kommen? Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ereignete sich der massive Übergriff am 28. Dezember vorigen Jahres kurz nach Mitternacht. Zu diesem Zeitpunkt trat das Hamburger Performance-Kollektiv HGich.T in dem Klub an der Koburger Straße in Connewitz auf. Die Gruppe, 1996 an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg gegründet, sei „die Speerspitze der elektronischen Hauruck-Konzepte“, hieß es in der Veranstaltungsankündigung.

„Verschiedene Frauen geküsst“

Auch Sven-Peter P. gehörte dem Ensemble an. Während des Konzertes soll er mit Leonie (Name des Opfers geändert) in den Backstage-Bereich gegangen sein. Der Angeklagte habe sie geküsst und dann genötigt, ihn oral zu stimulieren. Schließlich habe er die Abiturientin zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Laut Anklageschrift sei dem Angeklagten bewusst gewesen, dass dies alles ohne Zustimmung des Mädchens passierte. Die 18-Jährige war stark alkoholisiert und aufgrund ihres Zustands nicht in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen, sagte Staatsanwalt Martin Oette.

Dabei war Leonie nicht allein beim Konzert. Sie hatte sich vorher mit zwei Freundinnen getroffen und war mit ihnen dann zum Conne Island gefahren. „Wir haben vorher ein bisschen was getrunken, wobei Leonie eine Flasche Kirschlikör fast ganz allein geleert hat“, erinnerte sich Carla (18) vor Gericht. Sie kennt Leonie seit der 5. Klasse. „Die Stimmung beim Konzert war ausgelassen, irgendwann waren auch Leute aus dem Publikum auf der Bühne und tanzten.“ Die Band habe dabei auch Flaschen mit Alkohol herumgereicht. „Der Angeklagte hat verschiedene Frauen geküsst, auch Leonie“, beobachtete Carla, „aber das wirkte eher spaßig und nicht erzwungen.“

„Etwas Furchtbares passiert“

Doch irgendwann sei Leonie immer betrunkener geworden und getorkelt. Plötzlich habe Sven-Peter P. sie an einer Hand hinter die Bühne gezogen. „Ich war völlig perplex und hatte gleich ein mulmiges Gefühl“, so Carla. Kurz vor 0.15 Uhr seien sie deshalb selbst auf die Bühne geklettert, wo noch immer etliche Menschen gefeiert hätten.

Was sie dann hinter einem Vorhang wenige Meter hinter dem Bühnenbereich mit ansehen mussten, hat sich eingebrannt: „Leonie war über einen Tisch gebeugt, ihre Hosen waren bis zu den Kniekehlen heruntergezogen, der Angeklagte war über ihr.“ Für einen Moment sei sie wie erstarrt gewesen, sagte Carla. „Dann habe ich ihr ins Gesicht geschrien: ,Willst du das? Willst du das wirklich?'." Ihre Freundin habe überhaupt nicht reagiert, während der Mann sofort abgehauen sei. „Für mich war klar, dass etwas ganz Furchtbares passiert ist“, erklärte Carla, „Leonie hätte das nie im Leben gewollt.“ Kurz darauf habe Leonie sie am Arm gepackt und sei mit ihr rausgerannt. „Sie hat geweint und gesagt, dass es ihr verdammt wehgetan hat.“

„Entsetzt und traurig“

Via Facebook hatte sich das Bandkollektiv später von dem Täter distanziert. Dieser sei nicht fester Bestandteil der Band. Eine Behauptung, die im Conne Island auf Unverständnis stieß. „Uns wurde der Mann als Teil des Kollektivs vorgestellt“, so der Club in einem Statement. „Während der kompletten Show war er auf der Bühne präsent.“ Der Übergriff habe „uns erschüttert. Wir sind entsetzt und traurig. Im konkreten Fall gibt es für uns keinen Anlass, an den Aussagen der Betroffenen zu zweifeln. Wir sind absolut solidarisch mit ihr und stellen uns hinter ihre Darstellung des Ereignisses.“

Zum Prozessauftakt musste das Mädchen erneut eine ausführliche Vernehmung überstehen, allerdings schloss das Gericht die Öffentlichkeit aus. Sven-Peter P. kam nach dem Übergriff in Untersuchungshaft, ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Er werde sich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Tatvorwürfen äußern, sagte sein Verteidiger Daniel Luderer.

Von Frank Döring