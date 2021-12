18 Uhr geht’s los: Ganz Sachsen singt „Stille Nacht“

Leipzig

Weil die Pandemie gewohnte Gottesdienste zu Weihnachten verhindert, wird wie 2020 die festliche Gemeinsamkeit auf digitalem Weg erzeugt, diesmal sogar sachsenweit: per Stream auf www.gemeinsam-stille-nacht.de, in den sozialen Netzwerken und auf den Youtube-Kanälen von Bistum und Landeskirche. „Wir senden live aus der Leipziger Propsteikirche und holen alle Zuschauer per Zoom-Übertragung in den Raum, das wird ein ziemlich verrückter Hybrid“, kündigt Andreas Hahn an, Chef der projektleitenden Agentur Hahnlive.

In einer landesweiten Aktion soll die Weihnachtsbotschaft zu hören sein und das Lied „Stille Nacht“ erklingen – alle können mitsingen, an jedem Ort. Die Kirchen laden ein zu einem Moment der Besinnung am Abend dieses 24. Dezember.

Durch die Corona-Beschränkungen sind Gottesdienste und Zusammenkünfte auch in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form möglich, deshalb möchten die Kirchen in dieser großen medialen Aktion den Zusammenhalt und das Weihnachtsgefühl stärken. Heiligabend um 18 Uhr läuten alle Glocken, und die Kirchen öffnen die digitalen Türen. Die Online-Andacht wird live per Stream aus der Propsteikirche Leipzig ausgestrahlt und in ein Zoom-Meeting übertragen. Alle digitalen Gäste werden in den Kirchenraum der Leipziger Propstei-Kirche projiziert und können so unmittelbar dabei sein. Trotz Erschöpfung, Resignation und Distanzen in der Pandemie kann so ein Moment des friedlichen Miteinanders entstehen.

Von thl