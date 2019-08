Leipzig

In Leipzig ist am Freitag das 18. Wasserfest gestartet. Bei sommerlichen Temperaturen zog es die ersten Gäste an die Flüsse und Seen der Stadt. Zum Auftakt im Clara-Zetkin-Park gab die Band Saitensprung Hits von Westernhagen bis Pink zum Besten. Der Matrosenball und das Käptns Dinner stimmten die Besucher auf die kommenden Tage ein. Dann erwarteten sie wieder sportliche, musikalische und kulinarische Highlights rund um das Thema Wasser.

Zur Galerie Rund um den Clara-Zetkin-Park wird sich am Wochenende der meiste Trubel abspielen. Die ersten Besucher haben sich schon einen Eindruck verschafft.

