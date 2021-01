180 Euro im Jahr – was bedeutet das Bildungsticket für Leipzig?

Leipzig

Eine Nachricht aus Dresden löste am Montag Jubel auch bei den Leipziger Sozialdemokraten aus. Im August 2021 soll sachsenweit ein Bildungsticket starten. Für 180 Euro pro Jahr könnten dann alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen sämtliche Züge, S-Bahnen, Busse und Straßenbahnen in ihrem jeweiligen Verkehrsverbund nutzen – rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

Für den ländlichen Raum ist das sicher ein großer Schritt nach vorn. Aus Leipziger Sicht wirft die neue Regelung, die Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) verkündet hatte und die er mit jeweils 50 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt untersetzen will, aber zunächst viele Fragen auf. Details, wie die Umsetzung hier erfolgen soll, wurden am Montag noch nicht bekannt.

Leipziger Schüler-Card kostet 146 Euro

In Leipzig kostet die einfache Schüler-Card für das ganze Stadtgebiet (plus eine frei wählbare, angrenzende Tarifzone) aktuell 146 Euro im Jahr. Jedoch ist sie nur Montag bis Sonnabend von 5 bis 18 Uhr nutzbar, sie gilt nicht in den Ferien und an Feiertagen. Für die Sommerferien lässt sich aber ein Ferienpass für zehn Euro erwerben, der ebenfalls zu ÖPNV-Fahrten in Leipzig berechtigt.

Unterm Strich wäre das neue Bildungsticket also teuerer, allerdings bietet es auch mehr. Einen echten Vorteil hätten Leipziger Kinder und Jugendliche, die bislang die Schüler-Mobil-Card für 267 Euro im Jahr nutzen. Deren Reichweite über zwei Tarifzonen liegt gleichauf mit jener der Schüler-Card, sie gilt jedoch rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Das Bildungsticket wäre hier also 87 Euro billiger und dürfte mehr Tarifzonen abdecken. Unklar bleibt dabei vorerst, ob für die Leipziger Schüler im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) auch die Tarifzonen in Sachsen-Anhalt dazu gehören.

Verschiedene Regelungen für Berufsschüler

Freuen dürften sich in jedem Fall Eleven von berufsbildenden Schulen – sofern sie keine duale Ausbildung mit Praxisteil in Unternehmen absolvieren. Für Letztere ist nach SPD-Angaben weiterhin das Azubi-Ticket gedacht, das aktuell in Leipzig stolze 461,70 Euro im Jahr kostet.

„Der Weg für die Einführung des Bildungstickets ist frei. Die Beharrlichkeit von Martin Dulig über Jahre hinweg hat sich ausgezahlt“, gratulierte Leipzigs SPD-Fraktionschef Christopher Zenker am Montag. Seine Stellvertreterin Anja Feichtinger ergänzte, dass sich die Sozialdemokraten trotzdem weiter für ein „365-Euro-Jahresticket“ für alle Leipziger einsetzen wollen – bei einer schrittweisen Einführung solle es hier zunächst um Personen im Alter von „unter 28 Jahren“ gehen.

365-Euro-Ticket nur für unter 28-Jährige?

Im letzten OBM-Wahlkampf hatte die Leipziger SPD das 365-Euro-Ticket zu einem zentralen Ziel erklärt. Die Finanzierung ist bis heute offen. Nun kommt die Frage dazu, wie viele unter 28-Jährige es überhaupt nutzen würden. Mit dem neuen Bildungsticket in Sachsen (sofern es durch die Landkreise und Kommunen bei 180 Euro bestätigt wird) oder den Semestertickets für Studenten (sie kosten im MDV-Gebiet aktuell 270 Euro pro Jahr) könnte ein 365-Euro-Ticket vom Preis her jedenfalls in keiner Weise mithalten.

Von Jens Rometsch