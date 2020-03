180 Widersprüche zur Umbenennung der Arndtstraße

Leipzig

Aufgrund zahlreicher Widersprüche verschiebt sich die Umbenennung der Leipziger Arndtstraße bis auf Weiteres. Wie das Amt für Statistik und Wahlen am Mittwoch mitteilte, trafen binnen der einmonatigen Frist seit der Bekanntmachung im Amtsblatt rund 180 Widersprüche bei der Stadt ein.

Rechtsweg kann noch lange dauern

„Über diese muss zunächst beschieden werden“, erläuterte das Amt. Den Widerspruchsführern stehe bei einer Ablehnung im Anschluss der Rechtsweg offen. Erst wenn dieser ausgeschöpft ist, würde gegebenenfalls der neue Name Hannah-Arendt-Straße gelten.

Anwohner müssten vorläufig also nichts unternehmen, keine Änderungen bei Adressen und Ausweisen vornehmen lassen, hieß es weiter. Der Petitionsausschuss der Stadt habe auch teilweise Petitionen zur Arndtstraße als Widersprüche eingestuft und sie an das Amt weitergeleitet, erklärte der Ausschussvorsitzende Michael Schmidt ( Bündnis 90/Die Grünen).

Grüne wollen Anwohner einbeziehen

Wie berichtet, hatte die Grünen-Fraktion bereits am 18. Februar vorgeschlagen, das Verfahren zur Umbenennung der Arndtstraße auszusetzen – bis über die Petitionen zu diesem Thema entschieden ist. Die Grünen beantragten stattdessen, die AG Straßenbenennung der Stadt um einen Historiker zu erweitern. Auch sei sicherzustellen, dass die Anwohner vor eventuellen Umbenennungen umfassend in die Diskussion einbezogen werden. „Wir wollen das Gegenteil von dem erreichen, was bei der Arndtstraße passiert ist“, sagte Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek am Mittwoch. „Statt übereilter Beschlüsse im Stadtrat soll es erst eine ausführliche Debatte mit Anwohnern und sachkundigen Wissenschaftlern geben.“

Wissenschaftler sollen Fundament legen

So sei auch der Vorschlag gemeint gewesen, der AG Straßenbenennung zeitweilig eine Historiker-Kommission zur Seite zu stellen. „Es ist gut, wenn wir uns wieder mehr mit unserer Geschichte befassen, aber sachlich und in Ruhe“, meinte Kasek. Die Kommission könnte ein solides Fundament für die weitere Arbeit der AG Straßenbenennung, des Stadtrates und für die künftigen Anwohnerbeteiligungen legen.

