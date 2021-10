Leipzig

180.000 Euro für die Erforschung des Barrett-Krebses: „Ich bin sprachlos und dankbar“, sagte Professorin Ines Gockel nach dem Barrett-Charity-Dinner am Samstagabend, „dass wir in diesem kleinen, feinen Rahmen so ein tolles Spendenergebnis erreicht haben“. Wegen Corona war die dritte Gala der Barrett-Initiative im Frühjahr ausgefallen. Nun wurde sie im Salles de Pologne in der Leipziger City nachgeholt.

Christoph Gröner, Ines Gockel und Andreas Steyer mit dem symbolischen Spendenscheck. Quelle: Michael Schmidt

Unter anderem erbrachte eine stille Auktion viel Geld für den guten Zweck: Das Werk „Träumender Ikarus“ des Leipziger Künstlers Reinhard Minkewitz erzielte das höchste Gebot, zudem wurden beispielsweise eine signierte Gitarre von Alice Cooper und ein Kampfjet-Flug versteigert. Auf der Bühne waren die Band Orange Blue, The Dark Tenor und weitere Künstler zu erleben.

Teil des Kulturprogramms: The Dark Tenor beim 3. Barrett-Charity-Dinner. Quelle: Michael Schmidt

Seit 2011 erforscht Ines Gockel die Krebsart, die bei einer wachsenden Zahl von Patienten den unteren Teil der Speiseröhre befällt. Gockel ist Vorstandsvorsitzende der Barrett-Initiative und Professorin für Viszeralchirurgie am Uniklinikum Leipzig. Präsentator des Charity-Dinners war der Immobilen-Entwickler Christoph Görner. „Leider gibt es zu viele Initiativen, die wegen der Kontakteinschränkungen massive Nachteile erleiden“, sagte er. „Es ist die Verantwortung auch der Unternehmer, hier zu unterstützen und das Engagement vieler einzelner bestmöglich zu erhalten.“

Von lvz