20,3 Grad: Erneut Wärmerekord in Leipzig, Meteorologen sind beunruhigt

Leipzig

Dieser Rekord hat nur 24 Stunden gehalten: Nachdem Leipzig bereits am Mittwoch mit 19,8 Grad den wärmsten Februartag seit Beginn der Wetteraufzeichnung erlebte, legte der ungewöhnlich milde Frühling am Donnerstag noch eine Schippe drauf. Zwischen 15 und 16 Uhr war es soweit: An der Messstelle Holzhausen wurden 20,3 Grad gemessen: Leipzig stellte einen neuen Wärmerrekord für einen Februartag auf. Die Stadt kam ins Schwitzen.

„Was waren das für extrem warme Tage“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net. Bundesweit fielen reihenweise die bisherigen Rekordwerte für Februar – so war es beispielsweise in Jena bereits am Mittwoch mit 20,5 Grad sehr warm. „Leipzig ist da voll mit dabei: 20,3 Grad am Donnerstag, das ist schon außergewöhnlich, der wärmste Februartag seit 158 Jahren. Und Leipzig hat eine lange meteorologische Messreihe“, so Jung.

Februar trotz Kältewoche insgesamt zu warm

Dazu war der Februar ein Monat der extremen Gegensätze: Die Wärme der vergangenen Tage hat die Kälte aus der Monatsmitte geradezu pulverisiert. „Man muss sich mal vor Augen halten, dass der Februar bis zur Monatsmitte fast 3 Grad kälter als das Klimamittel gewesen ist und nun hat es dieser extreme Wärme geschafft, den Monat komplett ins Gegenteil zu drehen. Am Ende wird der Monat 1,2 bis 1,7 Grad zu warm enden. In der reinen Klimastatistik fällt damit die extreme Kältewoche mit viel Schnee gar nicht mehr auf. Die geht einfach unter“, kommentiert Jung die ungewöhnlich heftige Temperaturschwankung.

Einmalig: Sechs Wintertage nacheinander über 20 Grad

Auch der Deutsche Wetterdienst verweist auf eine Besonderheit: Erstmals in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen wurden an Messstationen in Wintermonaten an sechs hintereinander folgenden Tagen Temperaturen von 20 Grad und mehr gemessen. Dass es im Winter sechs Tage am Stück 20 Grad warm wird, lasse sich am ehesten mit der historischen Hitzephase im Sommer 2019 vergleichen, als an mehreren Messstationen an drei Tagen hintereinander 40 Grad und mehr gemessen wurden, sagte ein DWD-Sprecher. „Für viele Menschen sind die milden Temperaturen jetzt sehr angenehm - für Meteorologen sind sie jetzt im Winter sehr beunruhigend.“

Auf Autolack gut zu sehen: Saharastaub, der als „Blutregen“ auf den Boden fällt. Quelle: Dpa

Turbo-Frühling macht Vollbremsung – am Freitag „Blutregen“

Doch jetzt legt der Turbo-Frühling eine Vollbremsung ein: Im Raum Leipzig geht es am Freitag über zehn Grad runter und es fällt Regen. Am Sonnabend bleibt es ebenfalls bei 7 Grad kühl, ein paar Schauer sind noch möglich. Erst am Sonntag wird es wieder sonniger und etwas wärmer. Dazu gibt es ein neues Wetterphänomen: Am Freitag kann es in einem Streifen von Hessen über Thüringen bis nach Sachsen sogenannten „Blutregen“ geben. Hintergrund: Mit dem Regen wird der Saharastaub aus der Atmosphäre ausgewaschen. Wo die Wüstenstaubpartikel auf den Boden fallen, da bildet sich ein rötlich-rostiger Film, zum Beispiel auf Autolack.

Schlecht für Allergiker: Saharastaub kommt nächste Woche wieder

„Der hohe Luftdruck und das warme Wetter gehen zwar erst mal zu Ende. Doch das nächste Hoch kommt schon ab dem Wochenende. Es bringt dann aber eher nordwestliche Winde, statt wie aktuell südwestliche Winde. Daher wird es zunächst kälter werden“, erklärt Jung. Die gute Nachricht für Allergiker: Die aktuell hohe Feinstaubbelastung in der Luft endet mit dem Verschwinden des Saharastaubs.

Allerdings: Sehr lange bleibt uns der Saharastaub nicht fern. „Nächste Woche zeigen neue Prognosen, das die warme Südwestströmung zur Wochenmitte wiederkommt und damit auch diese Staubbelastung in der Luft. Es geht dann offenbar in die nächste warme Frühlingsrunde“, so die Wetteraussicht von Meteorologen Jung.

Trend: Märzwinter hat keine Chance

Ein zunächst möglicher Märzwinter ist dagegen so gut wie abgehakt. Auch das anfangs so kalte erste Märzwochenende sieht derzeit nicht mehr wirklich winterlich aus. Lediglich in den Hochlagen der Mittelgebirge gebe es noch Chancen auf Schnee oder Schneeregen.

Von Olaf Majer