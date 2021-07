Leipzig

Vor 20 Jahren fiel die Entscheidung für ein neues BMW-Werk: Leipzig setzte sich gegen insgesamt 250 Konkurrenten in ganz Europa durch. „Hier sehen wir den Standort mit der für unsere Zwecke insgesamt besten Perspektive“, verkündete am 18. Juli 2001 der damalige Vorstandschef Joachim Milberg in München.

Darauf hatten die Leipziger sehnsüchtig gewartet. „Riesenjubel in Leipzig: Alles Klar, BMW kommt!“ So titelte die LVZ und begrüßte die Bayern mit einer Sonderbeilage. Die Stadtverwaltung lud zu einer Party mit Freibier ins Rathaus. Politiker, Kulturschaffende und Prominente zeigten sich begeistert. „Das ist ein wunderschöner Beweis dafür, dass Leipzig und der Freistaat international konkurrenzfähig sind“, freute sich der damalige Leipziger OBM Wolfgang Tiefensee (SPD). Schriftsteller Erich Loest sprach vom „wirtschaftlich wichtigsten Ereignis für Leipzig seit 1989“.

Gute Verkehrsanbindung und ausreichend Fachkräfte

Über Monate lief das Auswahlverfahren. Zuletzt waren außer Leipzig noch Arras in Frankreich, Kolin in Tschechien, Augsburg in Bayern und Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern in der engeren Auswahl.

Die erstklassige Anbindung an Autobahn, Flughafen und Schienennetz, qualifiziertes Personal und die erhoffte schnelle Umsetzung bei Planung und Bau des neuen Werks vor den Toren der Stadt sprechen für den sächsischen Standort, erklärte Konzernchef Milberg.

Wie die LVZ damals exklusiv erfuhr, hatte Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) in letzter Sekunde BMW wesentliche Investitionen beim Autobahn-Ausbau versprochen. So sagte die Bundesregierung die Fertigstellung der Leipziger Südumfahrung (A38) bis 2004 zu.

BMW hat bisher drei Milliarden Euro in Leipzig investiert

Die Produktion sollte 2005 beginnen. Nach einer Anlaufphase wollte man 650 Autos pro Tag fertigen. Heute laufen 1100 Fahrzeuge täglich vom Band. Und allein auf dem Werksgelände arbeiten 8000 Menschen, davon 5400 bei BMW. Weitere kommen bei Zulieferern im Umfeld hinzu. Die ursprünglich geplante Investition von einer Milliarde Euro hat sich auf drei Milliarden erhöht.

„BMW legte den Grundstein für eines der modernsten und nachhaltigsten Automobil-Werke weltweit“, wie Werkschef Hans-Peter Kemser sagt. „Erstmals wurde ein Montagegebäude mit einer Fingerstruktur gebaut, die es ermöglicht, dass Zulieferteile und vormontierte Module direkt an die Fertigungsbänder transportiert werden können.“

Leipzig war zudem die Geburtsstätte für Elektromobilität bei BMW. Seit 2013 wurden über 200.000 Exemplare des rein elektrisch angetriebenen BMW i3 produziert. Bis 2020 lief auch der Plug-in-Hybrid-Sportwagen i8 in Leipzig vom Band.

Weitere Produktionslinie für Batteriemodule geplant

Die „gesammelte Kompetenz auf dem Gebiet der Elektromobilität“ soll weiter genutzt werden, heißt es. Seit Mai dieses Jahres werden in Leipzig Batteriemodule gefertigt. Nur knapp acht Monate dauerte es von der Ankündigung bis zur Umsetzung. Das sei aber nur der Anfang. Wie Kemser sagt, ist die Kapazitätserweiterung bereits beschlossene Sache. „Eine weitere Produktionslinie für Batteriemodule wird schon im kommenden Jahr den Betrieb aufnehmen.“

Parallel laufen die Vorbereitungen für die Fertigung des Mini Countryman. Dank der Flexibilität des Werkes vergab BMW die Fertigung des erfolgreichen Crossover-Modells nach Leipzig. 2023 soll das Fahrzeug als Verbrenner und reiner Stromer vom Band laufen. Damit werde sich auch die Kapazität des Werks deutlich erhöhen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 wurden rund 230.000 Fahrzeuge gebaut. Jetzt ist eine Kapazität von bis zu 350.000 Autos pro Jahr möglich.

Zeichen stehen weiter auf Wachstum

„Wir haben gerade 86 neue Arbeitskräfte eingestellt, darunter sind 50 Zeitarbeiter, die jetzt eine Festeinstellung haben“, sagt Kemser. 36 Auszubildende wurden übernommen. Die Zeichen im Leipziger Werk stünden weiter auf Wachstum.

„Leipzig ist wieder Industriestandort – diese für uns wirtschaftlich so wichtige Entwicklung wäre ohne die weitsichtige Entscheidung aus München vor 20 Jahren kaum denkbar gewesen“, sagt OBM Burkhard Jung (SPD). Der Nordraum habe sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem industriellen Herz der gesamten Region entwickelt. „Dabei werden bei BMW in Leipzig nicht nur Autos produziert – hier wird an den Autos und den Fertigungstechniken von morgen gearbeitet. Das macht mich zuversichtlich, dass Leipzig auch ein gewichtiger Ort der Verkehrswende und bei der Entwicklung neuer Technologien sein wird.“

Von Andreas Dunte