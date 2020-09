Leipzig

Wie geht es weiter nach dem Gewaltausbruch bei Protestdemos der letzten Woche in Leipzig? Antwort: Es bleibt im wesentlichen bei der bisherigen Taktik. Trotz massiver Ausschreitungen in der vergangenen Woche wollen Leipzigs Polizei und Stadtspitze ihre Strategie bei Demonstrationen nicht ändern. Auch wenn in den drei Krawall-Nächten insgesamt 20 Beamte leicht verletzt wurden, setze man weiterhin auf Deeskalation, erklärte Polizeipräsident Torsten Schultze am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Rathaus.

Rückendeckung gab es auch von Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Ausdrücklich bedankte er sich bei den Polizisten, die einmal mehr ihren Kopf hingehalten hätten. Die zurückhaltende Strategie der Einsatzkräfte bezeichnete er als auch künftig einzig richtigen Weg.

Polizeichef: 250 gewaltbereite Linksextremisten in Leipzig

Polizeichef Schultze sagte weiter: „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir in Leipzig ein Problem mit linksextremistischer Gewalt haben.“ Laut Verfassungsschutzberichten würden 250 Personen in der Stadt diesem Spektrum zugeordnet. Sie versuchten, ihre Ziele „rücksichtlos und auf dem Rücken unserer Beamtinnen und Beamten“ zu erreichen. Dies ändere aber nichts am allgemeinen Versammlungsrecht – das in 99 Prozent aller Fälle friedlich ausgeübt werde. Bei dem Rest dürfe die Polizei keine Straftaten dulden, so Schultze weiter. Im Gegenteil brauche sie die Unterstützung der Einwohner, damit Leipzig eine sichere und lebenswerte Stadt bleibe. „Ich kann nur alle Menschen bitten, dabei mitzuwirken.“ Am 25. August habe ein erstes Bürgergespräch mit dem Revierleiter für die Südvorstadt und Connewitz im Kant-Gymnasium stattgefunden. Solche Foren würden – auch für andere Reviere – nun ausgebaut.

Abgelaufene Tränengas-Kartuschen verwendet?

Bei den zum Teil schweren Ausschreitungen am Donnerstag und Freitag hätten die Beamten insgesamt vier Kartuschen mit Tränengas eingesetzt, so der Polizeipräsident auf LVZ-Nachfrage. Er gehe davon aus, dass die Beamten nur rechtlich erlaubte Hilfsmittel verwendeten. Vor allem in sozialen Medien gab es zuvor Berichte, es seien wie schon bei Ausschreitungen in der Südvorstadt 2015 abgelaufene Tränengas-Kartuschen verschossen worden.

OBM Jung : „Kein Steinwurf schafft Wohnungen“

OBM Jung betonte, der Rechtsstaat müsse eine klare Grenze ziehen. Es stimme, dass die Angebotsmieten für freie Wohnungen in Connewitz seit 2013 um über 40 Prozent gestiegen sind. Doch es sei „Unsinn“, dass die Stadt durch gewalttätige Aktionen auf Probleme am Wohnungsmarkt hingewiesen werden müsse. „Kein Steinwurf schafft eine Wohnung. Er erschwert nur die Lösung der Probleme, an der wir intensiv arbeiten, erheblich.“

Ziel bleibt: 10 000 Sozialwohnungen errichten

Jung skizzierte Pläne der Stadt, um bezahlbare Mieten zu sichern. Zum Beispiel habe die Kommune gerade vier weitere Viertel für „soziale Erhaltungssatzungen“ benannt: Neulindenau, Leutzsch und Paul-Küster-Straße, Plagwitz und Kleinzschocher. Ziel bleibe, in den nächsten sieben bis acht Jahren in Leipzig 10 000 Sozialwohnungen zu errichten. „Ich denke, das ist der richtige Weg, denn wer in Leipzig kann sich Kaltmieten von 10 bis 15 Euro im Neubau leisten.“ Der Oberbürgermeister dankte den Polizisten und allen Bürgern, die sich in den Krawallnächten besonnen gezeigt hätten.

Rosenthal : Gespräche mit Anmelderin der Samstag-Demo

Laut Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) sollten ab Dienstag erste Kooperationsgespräche mit „der Anmelderin“ für eine Demonstration am kommenden Samstag im Leipziger Osten geführt werden. Thema der Versammlung, für die 800 Teilnehmer angekündigt wurden, sei der schon abgesagte EU-China-Gipfel in Leipzig. Von geänderten Routenverläufen bis zu einem Verbot als „letztes Mittel“ würden wie immer alle Optionen geprüft, um die Sicherheit zu erhöhen. Die Anmelderin sei „eine natürliche Person“, ihren Namen gebe die Stadt nicht preis, so Rosenthal.

Von Jens Rometsch