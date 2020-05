200 Menschen feiern Grundgesetz-Geburtstag auf Leipziger Markt

Leipzig

Im Vorjahr, als es den runden, den 70. Geburtstag des Grundgesetzes zu feiern galt, standen und saßen alle dicht an dicht, lachten, scherzten, diskutierten, tranken Kaffee, aßen Kuchen und freuten sich eines Lebens in Freiheit und Frieden. Sie taten dies ohne Mundschutz, 1,50-Meter-Abstand und andere Hygiene-Regeln. Auf Infektionsschutz legte an jenem 23. Mai 2019 niemand wert.

An diesem Sonnabend war alles anders. Die Kundgebung aus Anlass des 71. Jahrestages der Verabschiedung der bundesdeutschen Verfassung, initiiert von der Initiative „ Aufruf 2019“, stand ganz im Zeichen der aktuellen Anti-Corona-Verfügungen. Und während andere zuletzt auf die Straße gingen, um hinter den gegenwärtigen Beschränkungen der Grundrechte die jüdische Weltverschwörung und die böswillige Heimtücke eines Bill Gates zu vermuten, beschworen die Anhänger des „ Aufrufes 2019“ die gesellschaftliche Kraft eben dieser freiheitlichen Rechte und verteidigten die Maßnahmen wider die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus in der momentanen Situation.

Zur Galerie 200 Leipzigerinnen und Leipziger haben sich am Sonnabend, dem 71. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes, zu den Werten der bundesdeutschen Verfassung bekannt. Bei einer Kundgebung der Initiative „Aufruf 2019“ vor dem Alten Rathaus hoben Rednerinnen und Redner die Bedeutung der Freiheit hervor – auch und gerade in Corona-Zeiten, in denen wegen des Infektionsschutzes einige Grundrechte eingeschränkt waren beziehungsweise noch sind.

Eindringlich tat dies auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) in seiner Ansprache vor den 200 Kundgebungsteilnehmern. Das Infektionsschutzgesetz basiere letztlich auf Artikel 2 des Grundgesetzes, betonte der OBM. „Dieser Artikel war der Grund für die Einschränkungen, denn in ihm wird das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf Leben und körperliche Unversehrtheit garantiert“, sagte Jung. Deutschland könne stolz auf den Umgang mit der Corona-Bedrohung sein. Das Gesundheitssystem sei eben nicht zusammengebrochen, die Zahl der Infizierten und die Zahl jener Menschen, die Covid-19 das Leben kostete, hätten sich in Grenzen gehalten.

Erinnerung an Rosa Luxemburg

Tanja Werner, 17-jährige Gymnasiastin und Mitglied des Leipziger Jugendparlamentes, erinnerte daran, „dass wir es dem Grundgesetz zu verdanken haben, dass wir heute hier stehen“. Annegret Janssen, ebenfalls Jugendparlamentarierin, feierte die Verfassung, weil das gerade mal fünf Jahre alte Mitsprachegremium für Kinder und Jugendliche in Leipzig vom Grundgesetz profitiere – siehe freie Meinungsäußerung. Die 22-jährige Studentin der Politik und Erziehungswissenschaft verwies zudem auf die streitbare Philosophin Rosa Luxemburg und deren Credo von der „Freiheit, die immer Freiheit des anders Denkenden ist“. Freiheit dürfe kein Privilegium sein. „Es wird immer Menschen geben, die anderer Meinung sind. Das ist in Ordnung.“

Protest am Rand

Ein Passant mit Hund, der die Veranstaltung am Rand argwöhnisch beobachtet hatte, fühlte sich von den Redebeiträgen offenbar provoziert, schimpfte unflätig drauflos, wetterte über Lug, Trug und die Diktatur der Herrschenden. „ Aufruf 2019“-Mitbegründer und Kundgebungsleiter Christian Wolff veranlasste dies zu der Feststellung, dass er es „putzig“ finde, „wenn Leute sich vor Mikrofone stellen und klagen, es gebe keine freie Meinungsäußerung mehr“. Das Grundgesetz sei eine Baustelle. „Wir müssen jeden Tag an seinem Schutz arbeiten und dafür Sorge tragen, dass die Grundrechte gewahrt bleiben“, so der Ex-Thomaspfarrer, der auch den 72. Verfassungsgeburtstag wieder öffentlich feiern will. Nach Möglichkeit ohne Mundschutz und Abstandsregeln.

