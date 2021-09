2000 Menschen sehen Baerbock und Habeck in Leipzig

Leipzig

Auf einem Laternenmast vor dem Eingang zum City-Tunnel sitzt ein imposanter Greifvogel. Er hat den besten Blick über den Wilhelm-Leuschner-Platz, der sich am Freitagabend mit rund 2000 Menschen füllt. Sie wollen Annalena Baerbock sehen. Die Kanzlerkandidatin und Parteichefin von Bündnis 90/Die Grünen macht in Leipzig noch einmal Werbung. Mit Hüpfburgen und einem Trampolin für Kinder, mit Musik, mit den Grünen-Direktkandidatinnen für die Leipziger Wahlkreise. Und mit ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck.

„Meine starke Stimme fürs Klima“: Ein Junge hält auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz ein selbst gebasteltes Transparent hoch. Quelle: Dirk Knofe

Junges Publikum

Es sind viele junge Leute hier an diesem Abend. Manche wissen noch nicht genau, wo sie in einer Woche ihre Kreuze machen sollen. Lorenz zum Beispiel. „Ich bin mit meiner Entscheidung noch nicht durch“, sagt der 20-Jährige. Andere haben sich schon entschieden und freuen sich auf einen Abend unter Gleichgesinnten: Leo (23) sitzt mit Johanna (36) und Jule (35) auf einem Grünstreifen zwischen S-Bahn-Eingang und Bühne und will am Donnerstag ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Jule geht erst am 26. September zur Wahl. „Ganz Old-School“, sagt sie und grinst.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (links) mit Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (rechts). Quelle: Dirk Knofe

Gäste aus Tschechien

Auf der Bühne spricht Sachsens Umweltminister Wolfram Günther über die Reaktivierung von Bahnstrecken, die Direktkandidatinnen Marie Müser (Leipzig-Nord) und Paula Piechotta (Süd) stellen sich vor, und eine Grünen-Delegation aus Tschechien ist auch da. Im Nachbarland gehe es bei den Parlamentswahlen in einigen Wochen ebenfalls um einen Richtungswechsel, sagt Parteichefin Magdalena Davis. Ein paar Meter weiter steht Stella vor der Bühne und hält ein Pappschild in die Luft. „Annalena“ steht da, der Name ist von einem grünen Herz umrahmt. „Sie hat was im Köpfchen“, erzählt die 31-Jährige, die mit ihrer Frau und den beiden Kindern hier ist. „Ich will, dass sich etwas radikal ändert“, sagt die Leipzigerin. „Alle wissen, in welche Richtung es gehen muss“, erzählt Stella mit Blick auf die Klimakrise. Doch die meisten Politiker hätten Angst davor, durch unbequeme Statements Wähler zu verlieren.

„Ich will, dass sich etwas radikal ändert“: Stella (31) demonstriert für eine Kanzlerin Annalena Baerbock. Quelle: Dirk Knofe

Robert Habeck schlägt bei seinem Auftritt den Bogen von seiner Partei zur Stadt der Bürgerrechtler. Quelle: Dirk Knofe

Levit fordert europäische Werte ein

Einen Politikwechsel propagieren sie alle heute Abend. Einen Wechsel, der neue Regeln erfordere. Das System setze falsche Anreize, sagt Habeck, der sich in Rage redet und viel Applaus bekommt. Der 52-Jährige spricht über den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren, fordert faire Preise für Landwirte, schlägt den Bogen zur Stadt der Bürgerrechtler. Schließlich knüpfe der erste Teil im Parteinamen an diese Tradition an: Bündnis 90. Gemeinsamkeit und Allianzen brauche es weiterhin und mehr denn je. Den Zusammenhalt beschwört auch Igor Levit. Der Pianist ist selbst Grünen-Mitglied. „Europäische Werte müssen auch an den Außengrenzen Bestand haben“, fordert er. Allianzen seien essenziell für die Gesellschaft, erst recht, wenn manche versuchen würden, diese zu brechen. Levit spielt „Wouldn’t it be loverly“ aus „My fair Lady“ und „Danny Boy“. Seit er wählen darf, wählt er grün, sagt der Pianist.

Klimaschutz ist für die überwiegend jungen Anhänger auf dem Leuschner-Platz das zentrale Thema. Quelle: Dirk Knofe

Mancher hadert mit der Partei

Das gilt sicher auch für Roland Keil, einen Ur-Grünen. Der frühere Stadtrat (1991 bis 1994) trägt einen Hut. „Leipzig bleibt friedlich“ steht darauf, der Name eines Vereins, den er als Vize-Chef mit leitet. Auf dem Leuschnerplatz sammelt Roland Keil Unterschriften gegen eine weitere Militarisierung des Flughafens. Der gebürtige Coswiger hadert manchmal mit seiner Partei. Die Grünen sind ihm nicht mehr pazifistisch genug, Entscheidungen für Auslandseinsätze gehen ihm gegen den Strich. Und ein Bekenntnis zu Volksentscheiden – einst Markenkern der Grünen – konnte sich der Parteitag letztes Jahr auch nicht mehr abringen. Es sind die Umweltthemen, die Roland Keil bei der Stange halten, obwohl er sich an manchen Punkten den Linken näher fühlt.

Rund 2000 Menschen sind auf den Wilhelm-Leuschner-Platz gekommen, um Annalena Baerbock und Robert Habeck zu sehen. Quelle: Dirk Knofe

Der dänische Blick

Die sind übrigens auch da: Linken-Stadtrat Volker Külow spaziert durch die Reihen – man muss ja sehen, was die Konkurrenz macht. Einen noch mal anderen Blick auf diesen Wahlkampfabend in Leipzig und auf die Debatten in ganz Deutschland hat Jakob Larsen. Der Journalist vom Dänischen Rundfunk tourt noch bis Dienstag durch die Republik. In Aachen war er schon und in Zittau, heute steht er auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. „Viele Leute zweifeln, wen sie wählen sollen“, hat der Radioreporter beobachtet. Er selbst hofft, dass Deutschland unter einem neuen Kanzler oder einer neuen Kanzlerin außenpolitische Stärke zeigt. „Europa braucht ein klares Deutschland“, sagt Larsen.

Volles Programm in 20 Minuten: Annalena Baerbock. Quelle: Dirk Knofe

Selfies und Autogramme

Unterdessen hat sich Annalena Baerbock warm gemacht. Auf rund 20 Minuten konzentriert die 40-Jährige das Wahlprogramm, erklärt ihren Weg aus der sozialen Spaltung und aus der Klimakrise, fordert mehr Engagement des Bundes bei der Bildung, zwölf Euro Mindestlohn, ein permanentes Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus, eine humane Flüchtlingspolitik. Am Ende bekommt sie ordentlich Applaus, macht Selfies mit ihren Anhängern und gibt Autogramme. Dann wird es wieder leer auf dem Leuschnerplatz, das war das grüne Wahlkampffinale in Leipzig. Der Greifvogel, der bis eben auf seinem Laternenmast vor der Stadtbibliothek ausgeharrt hat, schwingt sich in den Leipziger Abendhimmel.

Von Björn Meine