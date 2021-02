Leipzig

2019 haben sich erstmals mehr drogenkranke als alkoholkranke Menschen in Leipzig in Behandlung begeben. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Suchtbericht der Stadt hervor. Demnach wurden 2053 Personen aufgrund einer Drogenabhängigkeit und 1833 Menschen wegen einer Alkoholsucht im vorletzten Jahr betreut.

Den Angaben zufolge kümmerten sich die Suchtberatungsstellen, einschließlich der Jugenddrogenberatungsstelle, im Jahr 2019 um insgesamt 4720 Fälle – 531 Beratungen davon galten Angehörigen von Suchtkranken. Die größte Gruppe der Abhängigen konsumierte laut Suchtbericht stimulierende Substanzen. Die Zahl der Heroinkonsumenten ist mit 535 Fällen erneut gestiegen, 530 Personen waren von Cannabis abhängig. Viele Menschen mit Drogenproblematik konsumierten nach wie vor mehr als eine Substanz, hieß es.

Von liko