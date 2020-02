Leipzig

Auch in diesem Jahr werden die Leipziger ihren Glühwein wieder aus einem Humpen genießen: Wie das Marktamt der Messestadt am Donnerstag mitteilte, wurden die Besucher des Weihnachtsmarkts vor die Wahl gestellt und entschieden sich für eine Tasse, die außen apricot und innen pastellblau sein wird.

Insgesamt wurden 16.273 Stimmen abgegeben, fast doppelt so viele wie im letzten Jahr. Die Siegertasse konnte 5055 Stimmen (rund 31 Prozent) für sich verbuchen, auf dem zweiten Platz lag eine Tasse mit einem schwarz-rotem Design (4742 Stimmen). Laut Hersteller ist die diesjährige Farbkombination ein Novum: Sie ist in Anlehnung an die Leipziger Stadtfarben entstanden und kam vorher noch nie zum Einsatz.

Die Leipziger haben entschieden: Die Glühweintasse für den nächsten Weihnachtsmarkt weist die ungewöhnliche Farbkombination Apricot/Pastellblau auf. Siegertasse Weihnachtsmarkt 2020 Leipzig Quelle: Mohaba GmbH & Co. KG

In diesem Jahr sollen 70.000 Tassen produziert werden, das sind rund 5000 mehr als im Vorjahr. Die Innenseite der Tasse wird das Logo des „Internationalen Deutschen Turnfestes“ zieren, das vom 12. Bis zum 16. Mai 2021 in Leipzig stattfinden wird.

Der Weihnachtsmarkt 2020 soll am 25. November eröffnen und bis einschließlich 23. Dezember stattfinden.

