Leipzig

„Aufwachen!“, befiehlt eine strenge Frauenstimme. Der Protagonist folgt der Anweisung, steht inmitten eines spärlich eingerichteten Raums, an den Wänden Propagandaplakate einer Partei namens VfD und ein riesiger Monitor. Die Stimme – sie stellt sich als künstliche Intelligenz Eva vor – spricht aus diesem Bildschirm zu ihm, erzählt von der „wunderbaren völkischen Technologie“, die im Körper des Gefangenen verbaut sei (ein Elektroschockgerät) und leitet den Morgenappell für den „großen Führer Landolf Ladig“ ein.

Was ein wenig klingt wie der Beginn einer dystopischen Geschichte à la „1984“ ist tatsächlich auch davon inspiriert – die Hauptfigur trägt genau diese Häftlingsnummer –, allerdings weder Roman noch Film, sondern ein Computerspiel. Entwickelt in Leipzig und von nur einer Person, die sich sonst eigentlich in einem anderen Medium kreativ austobt: dem Musiker Lothar Hansen, bekannt unter seinem Pseudonym Lot.

Autodidaktisch Programmieren gelernt

Der 1983 in Berlin geborene Popsänger habe zwar schon immer ein Faible für Computer, mit Spieleprogrammierung aber nie etwas am Hut gehabt, erzählt er. „Irgendwann dachte ich, es wäre vielleicht gut, noch etwas anderes als nur Musik machen zu können.“ Das war schon ein Jahr vor Corona, und die Pandemie bestärkte ihn nochmals darin. 2019 begann er, sich über kostenlose Online-Kurse und Foren in die Entwicklungsplattform Unity einzuarbeiten und ein Spiel zu entwickeln, das sich trotz Egoperspektive an Rätsel-Adventures wie „Monkey Island“ orientiert und sich satirisch mit dem Rechtsruck in Deutschland auseinandersetzt: „2033 – Das Erschwachen der Macht“, das er nun veröffentlichte.

Grafisch mutet das eher rudimentär an, die Rätsel sind simpel, gekämpft wird überhaupt nicht, und auch noch einige Fehler, sogenannte Bugs, haben sich eingeschlichen. Im Vordergrund jedoch stehen ohnehin die Erzählung und die überspitzte Darstellung rechter Ideologie. Während des Ausbruchs aus dem Zukunftsgefängnis in einem Deutschland, das von Neonazis übernommen wurde, finden sich an jeder Ecke Verschwörungsideologien sowie direkte und indirekte Zitate vorrangig von AfD-Mitgliedern, die durch freche Sprüche der Hauptfigur aufs Korn genommen werden.

Ernst nehmen oder nicht?

Direkt im ersten Raum etwa wird auf einem Plakat Bezug auf die Aussage Björn Höckes von 2017 genommen, dass es „das große Problem ist, dass man Hitler als das absolut Böse darstellt“ – einer dieser Sätze, die Lot als Beispiel dafür nennt, wie unverblümt die politische Rechte den Diskurs verschieben will. „Solche Leute muss man natürlich ernst nehmen, aber eigentlich darf man es nicht“, sagt der Musiker. Seine Antwort darauf: Satire, Überspitzung und Hohn. Die finden sich in dem gut dreistündigen Spiel folglich an jeder Ecke.

Ein komplettes Ein-Mann-Projekt ist „Das Erschwachen der Macht“ dann doch nicht, Lot hatte etwa Hilfe bei bestimmten Grafikelementen – und natürlich bei der Vertonung, für die er mehrere Sprecherinnen und Sprecher des Hörbuchverlags „Buchfunk“ gewinnen konnte. Inhaltlich jedoch stammt alles von ihm: „Ich saß die letzten zwei Jahre fast jeden Abend zwei bis drei Stunden daran, bis es fertig wurde“, berichtet er. Finanzielle Unterstützung gab es von der Kulturstiftung Sachsen, Lot gibt aber auch zurück: Für jedes verkaufte Exemplar gehen zwei Euro an die Amadeu Antonio Stiftung.

Für Fans des Musikers darüber hinaus interessant: Im Spiel gibt es zwei neue Songs von ihm zu hören. Ohnehin will Lot seiner ursprünglichen Kunst treu bleiben: Aktuell produziert er ein neues Album mit dem Poetry Slammer David Friedrich, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

„2033 – Das Erschwachen der Macht“ gibt es für 15 Euro ausschließlich zum Download auf der Spieleplattform Steam.

Von Christian Neffe