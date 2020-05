21 000 Wohnungen in Leipzig sind nicht bewohnt

Leipzig

Die Stadt Leipzig möchte gern der weiteren Zweckentfremdung von Wohnungen einen Riegel vorschieben. Im Auftrag des Baudezernates wurde 2019 eine umfassende Untersuchung des Häuserbestandes durchgeführt. Bislang gab es nur Schätzungen zu diesem Thema. Nun hat das Rathaus erstmals belastbare Zahlen vorgelegt. Grundlage der Untersuchung war ein Ratsbeschluss auf Antrag der SPD-Fraktion.

Demnach gab es in Leipzig im vergangenen Jahr 21 000 Wohnungen, die nicht zu Wohnzwecken genutzt wurden. Das entspricht einer Quote von etwa sechs Prozent des Gesamtbestandes, der bei 340 000 Wohnungen veranschlagt wurde.

8400 Wohnungen gewerblich genutzt

Von diesen 21 000, die dem Mietmarkt entzogen sind, standen etwa 12 000 dauerhaft leer. Weitere 8400 wurden gewerblich genutzt – beispielsweise als Kanzleien, Arztpraxen oder Büros. Bei 600 Wohnungen stellte das Forschungsunternehmen Quaestio aus Bonn, das die Untersuchung durchführte, eine dauerhafte Nutzung als Ferienapartment fest.

2167 Angebote bei Marktführer Airbnb

Die Zahl der Inserate allein beim Marktführer Airbnb lag jedoch höher. Anfang 2019 waren dort 2167 Angebote in Leipzig verfügbar, davon betrafen 1478 die „gesamte Unterkunft“, so die Bonner Forscher. Von 2017 bis 2019 habe sich die Zahl der Angebote in Leipzig um 600 erhöht. Der räumliche Schwerpunkt liege in der City, wo bereits 14,3 Prozent aller Wohnungen als Ferienapartments vermietet werden. Hinzu kämen die zentrumsnahen Bereiche sowie Ortsteile in der Nähe des Cospudener Sees.

Durchschnittspreis beträgt 64,60 Euro

Mehr als die Hälfte der 2019 bei Airbnb angebotenen Wohnungen seien über sechs Monate lang inseriert gewesen. Der Durchschnittspreis betrug 64,60 Euro pro Nacht – also fast 2000 Euro pro Monat. Es habe sich überwiegend um kleinere Unterkünfte gehandelt.

Durch Auswertung der Fotos und Beschreibungen in den Inseraten ermittelten die Forscher, dass 489 Leipziger Wohnungen ausschließlich und dauerhaft an Touristen vermietet werden. Das wären 35 Prozent der Angebote in der Kategorie „gesamte Unterkunft“. Hinzu kämen mindestens weitere 100 Apartments, die nur auf anderen Internet-Plattformen angeboten werden. Wahrscheinlich steige die Gesamtzahl von 600 pro Jahr um weitere 200 bis 300 reine Ferienapartments.

500 Zweckentfremdungen pro Jahr

Ein erheblicher Teil der gewerblich genutzten oder dauerhaft leerstehenden Quartiere wurde von den Forschern selbst in Augenschein genommen. Im Ergebnis stellten sie fest, dass Leipzig künftig pro Jahr insgesamt 500 Wohnungen durch Zweckentfremdungen verloren gehen dürften – sofern dem nicht ein Riegel vorgeschoben wird. Das würde ein Fünftel jener Kapazitäten aufzehren, die jährlich durch Neubau oder Sanierung leerer Wohnungen frisch auf den Markt kommen.

Bestandsschutz bei Gewerbenutzung

Das Baudezernat betonte, es sei nicht daran gedacht, die einmal vorhandenen gewerblichen oder sozialen Nutzungen aus den Wohnvierteln herauszudrängen. Im Tourismusbereich – vor allem bei der Umnutzung ganzer Wohnhäuser zu Ferienapartments in der Innenstadt – müsse künftig aber genauer hingeschaut werden, um einer Verknappung des Wohnraums und damit hohen Mietsteigerungen entgegenzuwirken.

Rechtsgrundlage müsste Freistaat schaffen

Um unerwünschte Zweckentfremdungen eindämmen zu können, bedürfe es aber zunächst einer Rechtsgrundlage vom Freistaat Sachsen. Deshalb wandere die Leipziger Studie nun auch ins Innenministerium. Im Koalitionsvertrag von 2019 hatten CDU, Grüne und SPD vereinbart: „Wir wollen es den Kommunen ermöglichen, bei Fehlentwicklungen auf dem Wohnungsmarkt geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dazu zählen Möglichkeiten regionaler und temporärer Instrumente wie die Mietpreisbremse, Kappungsgrenzen sowie Zweckentfremdungs- und Umnutzungsverbote.“

Eine Multimedia-Reportage über Airbnb in Leipzig finden Sie unter diesem Link.

Von Jens Rometsch