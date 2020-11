Leipzig

Willkommen im Novemberfrühling: Zum Start in den eigentlich oft nassgrauen Herbstmonat gab es am Montag einen ungewöhnlich warmen und ab Mittag teils auch sonnigen Tag. „Der Südwestwind hat uns direkt aus Spanien und Südfrankreich die warmen Luftmassen ins Land gepustet. In der Spitze wird in einigen Regionen am Nachmittag wohl sogar knapp an der 25-Grad-Marke gekratzt. Das ist schon sehr ungewöhnlich – fast ein Sommertag im November“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Alter Rekordwert vom 1. November 1968 geknackt

In Leipzig ging es am Montag bisher nicht ganz so hoch. Trotzdem reichte es für eine neuen Allzeit-Rekordtemperatur im November: Um 13.20 Uhr meldete die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig-Holzhausen einen Spitzenwert von 21,4 Grad – knapp über dem bisherigen Rekord von 21,3 Grad am 1. November 1968. Auch an der Messstation Leipzig/Halle (Flughafen) fiel der alte Rekord vom 7. November 2015. Damals waren es dort 19,5 Grad, am Montagmittag warme 21,1 Grad, bestätigte der DWD in Leipzig.

Warmer November ein Vorbote für nächsten Mildwinter?

Und was bedeutet das für den kommenden Winter? „Nichts! Dem Winter ist es egal, wie das Wetter im November ist“, sagt Wetterexperte Dominik Jung. Allerdings deutet der Langzeitwettertrend von amerikanischen und europäischen Modellen derzeit eher auf eine Mildwinter hin: Der Monat Januar könnte danach sogar um bis zu vier Grad zu warm ausfallen.

Zunächst aber ist es mit dem kurzen Frühlingserwachen ab heute auch schon wieder vorbei. Zur Wochenmitte hin wird es deutlich kühler, dann sind im Raum Leipzig nur noch rund 10 Grad drin. Wetterbestimmend wird ein stabiles Novemberhoch – und für Mitteldeutschland beginnt das Nebel-Lotto. „Dann heißt es: Oben blau und unten meist grau. Denn da kann sich oft Boden- und Hochnebel halten“ erklärt Meteorologe Jung.

Von Olaf Majer