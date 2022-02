Halle/Leipzig

Kaum zu glauben, aber wahr: Liam heißt der kleine Junge, der am 22.2.2022 und auch noch genau um 2.22 Uhr im Universitätsklinikum Halle (Saale) das Licht der Welt erblickte. Er ist das zweite Kind seiner Eltern Jessica und René aus Halle. „Liam ist kerngesund“, sagt Josefine Prager, Stellvertretende Bereichsleitung der Geburtshilfe und Hebamme. „Wir konnten es selbst kaum fassen, als das Geburtsprotokoll die Zeit ausspuckte“, so Prager. „Die Eltern hatten vorab noch darüber gewitzelt, dass es ja verrückt wäre, wenn ihr Kind um 2.22 Uhr geboren werden sollte.“

Auch Assistenzarzt Komed Agayan war erleichtert: „Es war eine äußerst komplikationslose Geburt, die Mutter und Kind toll überstanden haben. Und die dann auch noch bei der Uhrzeit so treffgenau waren.“ Freuen konnten sich Liam und seine Eltern über ein kleines Willkommenspaket, in dem auch ein kleiner Schlafsack für Liam steckte. Nach der Erholungsphase im Universitätsklinikum will die Mama mit ihrem Sohn bald nach Hause gehen.

Zwillinge am Uniklinikum

Das einmalige Datum 22.2.22 steht ab sofort auch bei einigen Leipzigerinnen und Leipzigern in der Geburtsurkunde. Im Universitätsklinikum kam der erste Nachwuchs um 1.39 Uhr auf die Welt, danach ging es munter weiter: Bis 18 Uhr erblickten zehn Babys das Licht Welt. Darunter ein Pärchen, das zu zweit kam – Zwillingsbrüder.

Mit sieben Jungen und drei Mädchen waren die Knaben am Uniklinikum deutlich in der Mehrzahl. Im Kreißsaal des Sankt Georg schafften es bis zum Abend vier Babys gesund und munter auf die Welt – zwei Jungs und zwei Mädchen, das erste hatte um 10.57 Uhr den anstrengenden Weg ins Leben geschafft. Weiterer Nachwuchs war „in Arbeit“ und wurde im Laufe des Abends noch erwartet. Im Kreißsaal des Sankt-Elisabeth-Krankenhauses taten am Schnapszahldatum ebenfalls vier Babys ihren ersten Schrei – drei Jungen und zwei Mädchen. Die erste Geburt wurde dort um 3.04 Uhr eingetragen.

Für die Hebammen war es etwas Besonderes, das Datum 22.2.2022 in den Unterlagen festzuhalten: „Sieht schick aus“, „lässt sich gut schreiben“, „das ist schon toll“, freuten sich die Geburtshelferinnen.

Von Kerstin Decker