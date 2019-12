23 Millionen Euro Schadensersatz: Doch kein Vergleich mit Heininger

Hannover/Leipzig

Die Leipziger Wasserwerke werden nun wohl doch keinen Vergleich mit ihrem früheren Geschäftsführer Klaus Heininger schließen. Wie die LVZ exklusiv berichtet hatte, fordert das kommunale Unternehmen von seinem bestechlichen Ex-Chef mehr als 23 Millionen Euro Schadensersatz.

Ex-Manager stellt sich als mittellos dar

Da Heininger inzwischen in Hannover lebt, wurde eine Klage am dortigen Landgericht eingereicht. Am 25. Oktober 2019 hatte die Kammer Möglichkeiten für einen Vergleich ausgelotet. Da der 59-Jährige dabei nur seine Verantwortung für einen Prozesskostenanteil von 3,5 Millionen Euro bezweifelte, könne man ihm diese Summe vielleicht erlassen, um das Verfahren abzukürzen, lautete der Tenor. Zuvor hatte der eigentlich aus München stammende Betriebswirt erzählt, er könne wegen einer Augenkrankheit nur geringfügig arbeiten und verfüge kaum über Besitz.

Leipzig gewann Prozess gegen UBS

Zugleich räumte Heiniger vor der Kammer ein, dass durch seine heimlichen Finanzwetten in den Jahren 2005 bis 2007 den Wasserwerken ein Schaden von 19,8 Millionen Euro entstanden war. Provisionen in dieser Höhe mussten die Wasserwerke später der UBS-Bank erstatten. Die Bank blieb jedoch auf fast einer halben Milliarde Euro Gesamtschaden durch die Heininger-Deals sitzen.

Bekanntlich hatten die Wasserwerke jahrelang in London gegen die UBS prozessiert – und am 10. April 2018 vor dem höchsten Gericht des Vereinigten Königreichs endgültig einen klaren Sieg davon getragen. Zu den Prozesskosten dieses Verfahrens sind aber noch nicht alle Details abschließend geklärt.

2014 war Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zum Prozessauftakt gegen die UBS-Bank nach London gereist. Quelle: Jens Rometsch

Bei seinen eigenmächtigen Deals ließ sich Heininger von zwei Finanzvermittlern aus Süddeutschland mit insgesamt rund 3,5 Millionen Euro bestechen. Dieser Betrag wurde 2010 beschlagnahmt und später an die UBS-Bank zurückgereicht. Der Haupttäter musste in Deutschland nur knapp die Hälfte seiner Haftstrafe von sieben Jahren und fünf Monaten absitzen. In der U-Haft in Sachsen hatte er auch zum zweiten Mal geheiratet.

Keine Antwort auf Vergleichsvorschlag

Der Aufsichtsrat der Wasserwerke befasste sich im November mit den Vorschlägen des Landgerichts Hannover. Daraufhin wurde Heininger ein Vergleichsangebot übersandt, auf das aber weder er noch sein Anwalt reagiert hätten, sagte ein Unternehmenssprecher der LVZ. „Nach Auskunft unserer Anwälte müssen wir davon ausgehen, dass Herr Heininger nun doch nicht mehr an einem Vergleich interessiert ist. Das Landgericht Hannover wird daher voraussichtlich am 16. Dezember 2019 eine Entscheidung treffen.“

Von Jens Rometsch