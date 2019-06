Leipzig

Die Partei „Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland“ (AdPM) des früheren AfD-Politikers André Poggenburg hielt am Mittwochabend eine Kundgebung auf dem Simsonplatz ab. Außer dem Vorsitzenden waren noch 24 Anhänger erschienen – darunter Egbert Ermer und Benjamin Przybylla, die auf den Listenplätzen 1 und 2 zur nächsten sächsischen Landtagswahl stehen. Alle Redner empörten sich über die etwa 150 Gegendemonstranten und darüber, dass die Veranstaltung nach einer Festlegung der Polizeibehörde sowie einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts vom Mittag nicht in Connewitz stattfinden durfte.

„In die Rattenburg durften wir ja nicht, aber der Tag wird kommen, an dem wir eine kleine Ungeziefersäuberung durchführen“, sagte Ermer. Eleganter drückte sich der 44-jährige Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt aus. Poggenburg warf der Stadt Leipzig vor, ihm erst für den 3. Juni einen Termin zum Kooperationsgespräch gewährt zu haben – obwohl der Antrag für eine Demonstration in Connewitz am 17. Mai gestellt worden sei. Dies habe auch das Verwaltungsgericht gerügt. Er wolle nun ein gerichtliches Hauptsacheverfahren anstrengen und sei sich sicher, dass die AdPM „noch dieses Jahr“ in Connewitz demonstrieren könne. Die Veranstaltung am Tag zuvor war hierbei schon der dritte erfolglose Versuch. Sie dauerte 62 Minuten und verlief friedlich.

Von Jens Rometsch