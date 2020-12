Leipzig

Die Schriftstellerin Jana Hensel mag die Einsamkeit und weiß doch auch: Nur in der Gemeinsamkeit erfahren wir, wer wir sind.

Was können wir lernen, wenn wir einsam sind?

„Ich muss gestehen, ich liebe Einsamkeit. Ich vermisse sie, wenn zu viel los ist, ich suche sie, wenn sie mir eine Weile abhandengekommen ist. Denn nur in der Einsamkeit kann ich nachdenken und schreiben, also bin ich strenggenommen gar nicht einsam, wenn ich allein bin. Ich habe ja meine Gedanken und Sätze. Aber ich weiß natürlich, dass Einsamkeit etwas Schreckliches sein kann, dass man Einsamkeit auf keinen Fall schönreden sollte. In den vergangenen Monaten war viel Einsamkeit und auch in den kommenden Wochen wird noch einmal viel Einsamkeit sein. Das zehrt gehörig an den Nerven.

Und dass wir uns in der Stille selbst kennenlernen, geschenkt. Das ist eine Weisheit wie aus einem Glückskeks. Natürlich lernen wir uns selbst am besten kennen, wenn wir unser Leben mit anderen Menschen teilen. Nur in der Gemeinsamkeit erfahren wir, wer wir sind.

Eigentlich geht es also darum, der Einsamkeit ihre Grenzen zu zeigen, sich gegen sie zu stemmen, wenn sie einem zu viel wird. In Wahrheit lehrt uns die Einsamkeit also nichts anderes als das Glück von Gemeinschaft und Gesellschaft. Das Glück, mit anderen Menschen unser Leben teilen zu dürfen.”

Jana Hensel... ist 44 Jahre jung, in Leipzig aufgewachsen und lebt als Schriftstellerin in Berlin. In ihrem neuen Band “Die Gesellschaft der Anderen” diskutiert sie mit der Forscherin Naika Foroutan die Frage: Ist die ostdeutsche Identität auch eine migrantische?

Von Jana Hensel