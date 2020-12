Leipzig

In der Familie von Schauspieler Steffen Schroeder (Soko Leipzig) kann es an Adventssonntagen schon mal bis tief in Nacht gehen.

Was machen Sie an Adventssonntagen , Steffen Schroeder ?

„Da meine Söhne alle groß sind, genießen wir es auszuschlafen. Und dann ausgiebig und lange zu frühstücken.

Nachmittags spielen wir gerne Football, wenn alle Zeit haben. Und Sonntagabends sind zur Zeit die wichtigen Spiele der NFL.

Da wir alle Footballfans sind, gucken wir gemeinsam. Bedingt durch die Zeitverschiebung werden das mitunter lange Nächte…“

Steffen Schroeder ist 46 Jahre alt, spielte im Polizeiruf 110 „Samstags, wenn Krieg ist“ mit und verkörpert seit acht Jahren die Rolle als Kriminaloberkommissar Tom Kowalski in der ZDF-Krimiserie „Soko Leipzig“.

Von Steffen Schroeder