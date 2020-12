Leipzig

Autorin Ronya Othmann unterscheidet zwei Arten von Langeweile – und eine davon ist sogar sehr schön.

Welche Vorteile hat Langeweile , Ronya Othmann ?

„Es gibt zwei Formen von Langeweile, die eine ist, man hat was zu tun, man sitzt die Stunden ab, verrichtet Arbeiten, eine stumpfer als die andere, alles ödet einen an, die Zeit will nicht vergehen und abends ist man müde und trotzdem ist nichts passiert. An dieser Langeweile ist nichts gut.

Anzeige

Die andere Form von Langeweile ist, man hat nichts zu tun und schaut aus dem Fenster, die Katze läuft über die Straße, irgendwo hupt ein Auto. Man liest ein paar Seiten, hängt die Wäsche auf. Irgendwann ist Abend und es war sehr schön.“

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Ronya Othmann ist 27 Jahre alt und hat am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert. Sie gewann 2019 den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Die Protagonistin Leyla ihres Debütromans „Die Sonne“ hat kurdisch-jesidische Wurzeln – genau wie Othmann selbst.

Von Ronya Othmann