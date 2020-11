24 neue Leipziger Straßenbahnen für Bielefeld

Leipzig

Wer zum ersten Mal in die „Vamos Serie 2“ einsteigt, wird staunen. Die in Leipzig gefertigte Straßenbahn erscheint wie ein Raumwunder. Sie ist mit 2,65 Meter deutlich breiter als alles, was die hiesigen LVB (mit 2,30 sowie 2,20 Meter) aktuell auf Gleisen fahren.

Nächste Woche wird das 55 Tonnen schwere Schmuckstück auf einen Tieflader gehoben und dann über 300 Autobahnkilometer westwärts nach Bielefeld chauffiert, erzählt Ralf Schönenberg. Dem Fahrzeug-Technikchef der dortigen Stadtwerke-Tochter moBiel GmbH ist die Vorfreude bei der Abnahme der ersten fertigen Tram in Neulindenau anzumerken. „Zwei Jahre lang folgt nun jeden Monat noch so ein Raumwunder aus Leipzig.“

Trotz ihrer enormen Breite von 2,65 Metern sehen die neuen Bahnen für die Bielefelder Verkehrsbetriebe „moBiel GmbH“ recht elegant aus. Im Werk an der Leipziger Spinnereistraße wird nun jeden Monat ein solcher Fahrzeug fertiggestellt.. Quelle: Christian Modla

Im Gegenzug mustere man 37 Jahre alte Bahnen aus. Da in Bielefeld in aller Regel zwei gekoppelte Trams fahren, konnten die 80er-Jahre-Modelle von Duewag/ ABB bis zu 280 Passagiere befördern. „Bei den Neuen aus Leipzig sind es 460.“

Abgesehen von ihrer Kapazität und Umweltfreundlichkeit hätten die 80 Stundenkilometer schnellen Stromer noch einen wichtigen Vorteil, so Schönenberg. „Es handelt sich ganz sicher um eines der besten Fahrzeuge für Gehbehinderte – mit großen Multifunktionszonen an jeder Tür. Ob mit Rollstuhl oder Rollator – auch der Gang ist so breit, dass man überall gut hinkommen kann.“

Modelle aus Leipzig seit Jahren bewährt

2011/12 hatte die moBiel GmbH 16 Stück der ersten „Vamos“-Serie bezogen. 2017 löste sie eine Option auf 24 weitere aus. „Zuvor mussten wir noch Streckenabschnitte für die Breite von 2,65 Meter ertüchtigen.“ Von den 80 Stadtbahnen in Bielefeld stamme in Zukunft die Hälfte aus Neulindenau.

Die Bahnen der „Vamos“-Serie haben viel Platz an jeder Tür und besonders breite Gänge, damit auch Rollstuhlfahrer unkompliziert durchpassen. Quelle: Christian Modla

Heiterblick-Geschäftsführer Samuel Kermelk verweist darauf, dass das Bestellvolumen erheblich zur Sicherung der 120 Arbeitsplätze an der Spinnereistraße beiträgt. „Toi, toi, toi – bisher hatten wir keinen einzigen Corona-Fall in der Belegschaft.“ Nächsten Sommer starte zudem die Produktion von 24 Bahnen für Dortmund. Einen Auftrag aus Würzburg über 80 Millionen Euro für 18 Bahnen konnte sich das Unternehmen Ende 2019 sichern.

LVB setzen auch auf breitere Bahnen

Natürlich hoffen an der Spinnereistraße alle, eines Tages auch wieder beim früheren Mutterunternehmen LVB zum Zuge zu kommen. Wie berichtet, wollen die Leipziger Verkehrsbetriebe demnächst auch die ersten breiteren Wagen anschaffen. Die Rede ist von 2,40 Meter.

Von Jens Rometsch