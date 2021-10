Leipzig

Seit 25 Jahren versorgt die Tafel Leipzig Bedürftige mit Lebensmitteln – jeden Monat sind das mittlerweile 16.000 Menschen. Im Interview spricht der Vorstandsvorsitzende Werner Wehmer (74) über Herausforderungen, Glücksgefühle und warum ihn seine Aufgabe jung hält.

Ist es ein Grund zum Feiern, dass es die Tafel Leipzig seit 25 Jahren gibt? Es wäre doch schöner, sie wäre nicht notwendig.

Das ist zwar richtig, dennoch gibt es einen Grund: Gefeiert gehört das Team der Tafel. Ohne diese unermüdlichen Leute würde es nicht gehen, und vor deren Arbeit ziehe ich meinen Hut. Anlässlich des Jubiläums ist es an der Zeit, Dankeschön zu sagen. Wegen der Pandemie wird die Feier übrigens auf März des nächsten Jahres verschoben, dann geht es hoffentlich wieder freier mit weniger Auflagen zu. Geplant ist ein schöner Abend mit Kulturprogramm.

Wenn es die Tafel nicht gäbe – wäre die Not größer oder die Regierung gezwungen, die Versorgung zu verbessern?

Ich fürchte, die Not wäre größer. Und das wird sie ja momentan trotz der Existenz von Tafeln ohnehin. Wenn sich die Politik dafür feiert, Hartz IV um drei Euro monatlich aufgestockt zu haben, sträuben sich mir die Nackenhaare, denn die Preissteigerung liegt um ein Vielfaches darüber. Da rede ich weniger über höhere Benzin- als vor allem um heftige Lebensmittelpreise. Das sehen wir auch an unseren Kunden, manche kommen häufiger als früher. Und es kommen mehr.

Inwiefern hat sich die Kundschaft verändert?

Es sind viele Leute dazugekommen, die sich früher geschämt hätten. Inzwischen versorgen wir sogar Studenten und Leute in Kurzarbeit, denn auch die haben unterm Strich wenig zur Verfügung, und hier können sie den Mangel etwas kompensieren. Wer zur Tafel kommt, hat etwas mehr im Portemonnaie, um sich auch Wünsche jenseits der Ernährung erfüllen zu können.

Ist mit den Jahren der Makel, bedürftig zu sein, geringer geworden? Geht man selbstverständlicher zur Tafel?

Ein Makel ist es für viele immer noch. Doch dadurch, dass unsere Ausgabestellen inzwischen in Innenhöfen liegen, sind die Kunden abgeschirmt von der Öffentlichkeit, der Beobachtung von außen. Das macht viel aus und senkt die Hemmschwelle. Die Tafel wird auch gern als Ort der Kommunikation genutzt, da ist die soziale Komponente nicht zu unterschätzen. Ab dem 6. Dezember werden wir übrigens mit großer Kraftanstrengung unsere Küche wieder öffnen, um den Kunden endlich wieder warmes Essen anbieten zu können. Zur Eröffnung stehen renommierte Köche aus Top-Hotels am Herd. Für die Zukunft brauchen wir aber noch Leute, die uns beim Kochen unterstützen.

Was könnten oder müssten Politik und die Stadt aus Ihrer Sicht tun, um Bedürftigen zu helfen?

Das ist ein wichtiger Punkt. Interessanterweise gibt es mit den Linken nur eine Partei in Leipzig, die der Tafel hilft. Aber auch aus dem Rathaus könnten wir Unterstützung dringend gebrauchen. Weil wir von den gespendeten Lebensmitteln nur gute Ware verwenden, müssen wir das Aussortierte wegwerfen. Die Entsorgung kostet jährlich rund 20.000 Euro – würde uns dieser Batzen erlassen, könnten wir davon eine weitere Kraft bezahlen, um hier bessere Versorgung zu gewährleisten. Ich würde mich freuen, wenn ich dazu mit der Stadt ins Gespräch kommen könnte.

Sie waren Hochschullehrer, an der Leipziger Theaterhochschule stellvertretender Rektor und zuletzt Immobilienmakler. Wie kamen Sie zur Tafel?

Vor 15 Jahren fragten mich Freunde, ob ich der Leipziger Tafel ein Mietobjekt besorgen könnte. Ich fand das Grundstück an der Jordanstraße, das es allerdings nur zum Kauf gab. Ich kümmerte mich um Fördermittel, und so wurde die Tafel Eigentümer. Mit Ehrenamtlichen haben wir das völlig marode Areal neu aufgebaut. Das war eine Arbeitsleistung von etwa 360.000 Euro. Weil das alles so gut lief, wurde ich gefragt, ob ich den vakanten ehrenamtlichen Vorsitz im Verein übernehmen würde. Ich fand das spannend und sagte zu.

Im vorigen Berufsleben hatten Sie mit Anzugträgern zu tun gehabt. War das nicht so eine Art Milieu-Schock?

Nein. Ich stamme aus einem ganz normalen Haushalt und habe schon als Kind in der Landwirtschaft mitgearbeitet. Da ist man geerdet. Und mit Menschen bin ich immer gern umgegangen – egal, ob das Schauspiel-Studierende oder Hauskäufer sind oder Tafel-Kundschaft. Außerdem kann man hier was bewirken und bewegen.

Inwiefern hat Corona die Arbeit bei der Tafel verändert?

Im ersten Lockdown gewaltig, da mussten wir ja für vier Wochen schließen. Diese Zeit hat aber auch gezeigt, wie wichtig die Tafel für die Menschen ist. Danach konnten wir mit strengen hygienischen und Schutz-Maßnahmen weitermachen. Eine Weile bekamen wir deutlich weniger Ware aus den Supermärkten, weil die Leute Hamsterkäufe gemacht haben. Inzwischen hat sich alles normalisiert. Natürlich bleiben unsere Sicherheitsmaßnahmen. Egal, welche Schutzverordnung auch gelten mag, wir halten das hier strikt ein. Wenn hier etwas passiert, muss der Laden geschlossen werden, die Leute brauchen uns. Mal davon abgesehen, dass die Kosten weiterlaufen.

Und inwiefern hat die Tafel Sie verändert?

Dass wir es täglich mit Schicksalen und existenziellen Problemen zu tun haben, wirkt sich natürlich aus. Ich bin aufmerksamer geworden gegenüber denjenigen, die in Not sind. Und auch demütiger, weil es mir gut geht. Die Arbeit hier erfüllt mich. Ein Stück weit macht sie auch besessen.

Warum?

Im Kopf hat man keinen Feierabend, man will immer noch mehr machen. In den letzten Jahren haben wir viel aufgebaut, unter anderem die Tafelgärten, in denen Obst und Gemüse angebaut wird, das dann frisch in den Ausgabestellen landet. Für Kinder starten wir vor Weihnachten wieder eine Wunschpaten-Aktion, bei der Hunderte Personen Geschenke spenden. In den letzten Jahren haben wir für sie auch Sommer-Freizeiten organisiert. Am 3. November gibt’s eine Sonderaktion bei Selgros: Promis wie Kabarettist Meigl Hoffmann packen Nikolaustüten für Kinder. Man sieht also, unsere Arbeit geht längst über die Ausgabe von Lebensmitteln hinaus. Die Leute sind sehr glücklich darüber. Und gelegentlich greifen wir auch mal bei der Jobsuche unter die Arme und dabei, dass aus der Bahn Geratene wieder eine feste Struktur in ihr Leben kriegen.

Die Tafel organisiert auch Sommer-Freizeiten für Kinder aus bedürftigen Familien – wie hier im Sommer vergangenen Jahres. Quelle: André Kempner

Sie sind 74 und arbeiten weit über 40 Stunden die Woche, außerdem sind Sie Präsident des Hilfswerks des Lions-Club Leipzig. Warum tun Sie sich das an?

Es entspricht nicht meinem Wesen, zu Hause zu sitzen und Kreuzworträtsel zu lösen. Die Aufgabe bei der Tafel hält mich körperlich wie auch seelisch fit und jung. Nicht zuletzt macht es mich glücklich, wenn ich die Dankbarkeit der Leute mitbekomme. Und um ehrlich zu sein: Ich bin zu feige, um alt zu werden.

Trotzdem: Kümmern Sie sich schon um eine Nachfolge?

So langsam fange ich damit an. Leicht wird das nicht. Es muss jemand sein, der den Job voller Überzeugung macht und nicht, um mit der Tätigkeit die eigene Biografie auszuschmücken. Jemand, der gut strukturiert ist und den Betrieb am Laufen hält. Sie oder er wird sich schon finden. Einen Zeitpunkt für meinen Abschied gibt es aber noch nicht.

Was sagt Ihre Frau dazu?

Sie hätte natürlich manchmal gern eine andere Gewichtung von Privatleben und Dasein für die Tafel. Aber sie kennt mich und weiß, dass es so sein muss, wie es ist. Inzwischen nehme ich ja auch jede Woche einen Tag frei.

Die Tafel Leipzig Die Tafel Leipzig existiert seit 1996, der Vorstandsvorsitzende Werner Wehmer ist seit 2006 dabei. Die Tafel hat sechs Ausgabestellen und versorgt monatlich rund 16 000 bedürftige Menschen. Dafür sorgen insgesamt 86 Menschen, 62 davon sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach wie vor werden Ehrenamtliche gesucht, vor allem für das Zubereiten des Mittagessens für Bedürftige ab 6. Dezember. Interessenten können sich melden unter Telefon 0341 6898481 und per Mail an kontakt@tafel-leipzig.de. Mehr Infos stehen auf www.tafel-leipzig.de.

Von Mark Daniel