Leipzig

Wann auch immer ich durch die Georg-Schumann-Straße in Leipzig fahre, fällt mein Blick auf dieses Haus. Und mir kommt sofort dieser erschütternde Fall der gefolterten und gefesselten kleinen Julia in den Sinn. Er liegt zweieinhalb Jahrzehnte zurück.

Etwa so lange, seit Mitte der 1990er-Jahre, habe ich auch als Gerichtsreporterin der LVZ Verteidiger oder Behördenchefs interviewt, Dolmetscher oder Gefängnisseelsorger porträtiert und über Prozesse aus allen Sparten berichtet. Dazu zählten Verfahren, in denen Beschäftigte der Drogeriekette Schlecker oder der geschlossenen Leipziger Karstadt-Filiale gegen ihre Kündigung klagten. Es ging um Verhandlungen, in denen Patienten nach Ärztepfusch Schmerzensgeld und Schadenersatz verlangten. Um das Hartz-IV-Hickhack oder den juristischen Kampf um begehrte Studienplätze für Medizin.

Fälle zum Schmunzeln

Es gab Fälle, die waren zum Schmunzeln wie etwa der Streit um Räuchermännchen-Plagiate aus Fernost oder der Eilantrag der erzgebirgischen Volksmusikband „De Randfichten“. Sie wollte einem Stadtmagazin die Verbreitung von T-Shirts mit dem Slogan „Tötet den Holzmichl“ verbieten lassen. Bekanntlich lautete der Band-Erfolgshit: „Lebt denn der alte Holzmichl noch …?“

Am häufigsten aber berichtete ich über Strafprozesse. Es waren nicht nur Hunderte Verhandlungen, es waren Tausende. Manche dauerten nur Minuten, weil beispielsweise ein entscheidender Zeuge untergetaucht war. Manche dauerten Jahre. Die meisten ließen den Beobachter erschaudern, offenbarten sie doch den Blick in Abgründe der menschlichen Seele.

Ich sehe Leipzig seither oft mit anderen Augen. Wohin ich auch komme, erinnere ich mich augenblicklich daran: An den Arbeiter, der in Rückmarsdorf unter einer umgestürzten Mauer begraben wurde. An die tödliche Gasexplosion in einem Lindenauer Friedhofsgebäude ... An Unglücke, Unfälle, Verbrechen, Morde, zerstückelte Leichen. „Leipzig ist Sachsens Mord-Hauptstadt“ hat mein Kollege Frank Döring erst unlängst einen seiner Artikel überschrieben.

Bilder im Kopf

Vor allem die Schicksale von Kindern haben mich in all den Jahren um den Schlaf gebracht. Wie das Leiden der kleinen Julia aus diesem Mehrfamilienhaus in der Georg-Schumann-Straße. Dort hatte das Mädchen mit ihrer Mutter (23) und deren Freund (29) gewohnt. Völlig abgemagert und ohne Bewusstsein wurde die Sechsjährige in die Kinderklinik gebracht. Das Paar hatte das Mädchen über Wochen im Sommer 1997 an Stuhl und Bett gefesselt, es zu Schreib- und Hantelübungen gezwungen, ihm Essen und Trinken verweigert. Von einer Quälerei mit „sadistischen Zügen“ sprach ein Jahr später der Staatsanwalt beim Prozess. Dieser fand wegen der Spezialzuständigkeit für angeklagte Frauen damals noch am Landgericht in Chemnitz statt. Es verurteilte beide Angeklagte zu je neuneinhalb Jahren Gefängnis wegen schwerer Misshandlung. Sie schoben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Und das Jugendamt wies jede Verantwortung von sich.

Bilder des Kindes habe ich nie gesehen, und doch spielten sich die Szenen in meinem Kopf ab. Die Richter schauen sich die Akten während des Prozesses etwa mit Schöffen oder Zeugen auf ihrem Tisch an; der Öffentlichkeit bleiben die Aufnahmen meistens verborgen. Ich habe mich später wiederholt nach Julia erkundigt. Und im Reha-Zentrum für Kinder und Jugendliche Sülzhayn in Thüringen die Auskunft bekommen, dass ihr Zustand unverändert sei, sie im Koma liege. „Das ist ein schlimmer Fall. Wir pflegen sie ganz liebevoll, das ist alles, was wir für sie tun können“, war die einzige Auskunft, die ich im August 1999 von einem Oberarzt erhalten hatte.

Dramatische Szenen

Oft habe ich mich gefragt: Warum muss erst ein Unglück passieren, bevor etwas verändert wird? Jedes Mal, wenn ich auf Leipzigs Wasserstraßen unterwegs bin und das imposante Palmengartenwehr in mein Blickfeld gerät, denke ich an den furchtbaren Unfall vom 13. April 2008. An dem Tag herrschte Hochwasser, die Strömung war besonders stark. Während einer Ruderregatta stürzte ein Boot aus Dessau mit fünf Kindern das Wehr hinab.

Ich hatte an jenem Sonntag Dienst, und ich sehe noch die Eltern vor mir, die um ihre Töchter und Söhne bangten. Am Ufer spielten sich damals dramatische Szenen ab. Müttern und Vätern, die verzweifelt nach ihrem Kind suchten, konnte zunächst nicht gesagt werden, welches Opfer bereits ins Krankenhaus gebracht wurde und welches noch vermisst ist. Die Identität war lange Zeit unklar. „Ich bin die Mutter. Ist mein Kind da noch drin?“, war eine junge Frau völlig verzweifelt. „Hoffentlich ist es nicht meins“, flehte sie. Erst 17 Tage später wurde die Leiche des zwölfjährigen Maximilian entdeckt, er war ertrunken. Ein weiterer Junge überlebte schwerbehindert.

Mehrere Instanzen

Konnten Kinder, überhaupt Auswärtige, die potenzielle Gefahrenquelle dort erkennen? Sah das Wehr für sie nicht aus wie eine ganz normale Brücke? Erst 2011 ließ die Stadt endlich ein Seil mit Rettungsgriffen anbringen, an denen sich Paddler im Notfall festhalten können. Und wer ist schuld? Bei der Beantwortung dieser Frage tat sich die Justiz sehr schwer. Es sollte letztlich bis Juli 2012 dauern. Auf einen Schuldspruch folgte zunächst ein Freispruch und dann im dritten Prozess die Einstellung des Verfahrens um fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung gegen den Präsidenten des veranstaltenden Rudervereins.

Erst im November 2011 ließ die Stadt Leipzig am Palmengartenwehr eine neue Sicherungseinrichtung – ein Seil mit Rettungsgriffen – anbringen. Quelle: Dirk Knofe

Zuvor waren gegen zwei Dessauer Trainerinnen Verwarnungen mit Strafvorbehalt ausgesprochen worden. Sie hätten eine unerfahrene Besatzung mit einem unerfahrenen Steuermann an diesem Tag nicht starten lassen dürfen. „Opfer sind die Kinder, sie konnten sich nicht wehren“, sagte damals Richterin Birgit Riedel vom Amtsgericht, die den ersten Prozess geleitet hatte. Dieser Satz hat mich über Jahre begleitet. So viele Minderjährige wurden Opfer von brutaler Gewalt. Und so viele Angeklagte bereuten, weinten, entschuldigten sich. Ich habe den wenigsten ehrliche Reue tatsächlich geglaubt.

Höchstmögliche Strafe

In mein Gedächtnis eingebrannt hat sich auch ein Fahndungsfoto, mit dem die Polizei 2007 nach dem kleinen Mitja aus dem Leipziger Norden suchte. Er war auf dem Weg vom Hort nach Hause verschwunden. Das Foto zeigt den neunjährigen Jungen, der lachend in der Straßenbahn der Linie 11 neben seinem späteren Mörder sitzt, aufgenommen am 22. Februar 2007 von einer Überwachungskamera. Der 43-jährige Mann hatte dem Jungen in einer Bäckerei ein Stück Kuchen gekauft und das Kind zu sich nach Hause mitgenommen, nach Schkeuditz. Dort brachte er Mitja, nachdem er ihn vergewaltigt hatte, um. Nach dem Sexualmord schaffte er die Leiche in seine Laube – dort wurde das tote Kind am 24. Februar entdeckt. Jede der unheilvollen Stationen sehe ich noch jetzt vor mir.

Mordfall Mitja: Beamte einer Polizeihundertschaft suchen im Februar 2007 Spuren des Täters. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Der Fall hatte 2007 Menschen in ganz Deutschland aufgewühlt, Rufe nach harten Strafen wurden laut. Zum Prozessauftakt am 28. August 2007 legte der Mörder „Ein lückenloses Geständnis“ ab – so hatte ich den Artikel überschrieben und Anwalt Malte Heise mit den Worten „Der Angeklagte schämt sich sehr“ zitiert. Der Täter erhielt nicht nur lebenslänglich. Das Schwurgericht stellte auch eine besondere Schwere der Schuld fest, verhängte zudem noch Sicherungsverwahrung. In ihrer Kombination die höchstmögliche Strafe in Deutschland.

Abscheu vor den Tätern?

Später hatte ich den Vorsitzenden Richter Hans Jagenlauf gefragt, ob er Abscheu vor den Tätern empfinde. „Das wäre schlimm, denn dann wären Zweifel an der Unvoreingenommenheit angebracht. Das darf aber auch nicht dazu führen, eine Tat zu bagatellisieren.“ Gefühle eines Richters, so hatte es Jagenlauf gesagt, „müssen beiseite treten“. Seine Worte hatte auch ich mir als Journalistin zur Maxime gemacht, um sachlich über den Verlauf einer Verhandlung berichten zu können. Über die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, die Worte der Angeklagten, die Erinnerungen von Zeugen, die Gutachten von Gerichtspsychiatern und von weiteren Sachverständigen. Alle Leser und User sollten sich selbst ein Urteil bilden können.

Hans Jagenlauf, Vorsitzender Richter einer Schwurgerichtskammer und seit März 2020 auch Vizepräsident des Landgerichts Leipzig. Quelle: A. Kempner

Müsste ich aus Leipzig wegziehen, um all diese Bilder aus dem Kopf zu bekommen? In eine andere Stadt? Ich bleibe, ich halte die Erinnerungen wach, höre aber als Gerichtsreporterin auf und gehe in den Vorruhestand. Ich denke weiter an die Opfer, an all die Kinder, die sich nicht wehren konnten. Und ich hoffe, dass wir achtsam miteinander umgehen und wachsam sind.

Von Sabine Kreuz