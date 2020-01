25. Juristenball im Parkschloss: Start für Ticketverkauf

Leipzig

Der Leipziger Anwaltverein richtet in diesem Jahr den bereits 25. Juristenball aus. Gemeinsam mit dem Anwaltverband Sachsen lädt er zum Jubiläumsevent am 21. März in das Parkschloss im Agra-Park ein. Auch Nichtjuristen seien im Barocksaal herzlich willkommen, teilten die Veranstalter mit. Der Ticketverkauf für die Partynacht in der Location, Im Dölitzer Holz 20, wurde soeben gestartet. Außer Tisch- gibt es auch Flanierkarten; bis Ende Januar wird Frühbucherrabatt gewährt.

„Jamtonic“ spielt

Friedbert Striewe, Chef des Leipziger Anwaltvereins, verspricht ein vielseitiges Ballprogramm (Beginn: 19 Uhr), wobei die Gruppe „Jamtonic“ für die musikalische Unterhaltung „bei der herausragenden Veranstaltung“ sorgen werde.

Für seine Bälle wählte der Verein stets andere Austragungsorte, so etwa Asisi-Panometer, Altes Landratsamt, Halle 14 in der Spinnerei, Stadtbad, Neues Rathaus und zuletzt die Tropenhalle Gondwanaland – das asiatische Restaurant „Patakan“.

Die Kartenbestellung läuft über Saxonia-Catering, Gutenbergstraße 11, 04178 Leipzig; E-Mail: info@saxonia-catering.de

Von S. K.