26 Grad und neue Freiheiten: Leipzig bekommt Sommergefühle im Mai

Am Muttertag wurde Leipzig zur Fahrradstadt. Tausende radelten an die Strände der nahe gelegenen Seen. Die „Linie“ durch den Auenwald war mit Pedalrittern so gut bestückt wie sonst nur im Hochsommer. Ob Cossi oder Kulki – bei 26 Grad erinnerte das Treiben am Wasser schon gegen Mittag an Zeiten, in denen das Wort „Corona“ nur als Biersorte bekannt war. Baden in Seen ist übrigens erlaubt. Nur Freibäder und Schwimmhallen müssen vorerst geschlossen bleiben.

Zur frohen Stimmung trugen bei einigen Messestädtern auch die Lockerungen bei, welche um Mitternacht bundesweit in Kraft getreten waren. Für bereits seit mehr als 14 Tagen vollständig geimpfte Personen und andere, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, gelten nun keinerlei Ausgangsbeschränkungen mehr. Unter anderem beim Einkaufen entfällt die Pflicht zur Vorlage eines aktuellen Tests.

Zur Galerie Leipzigerinnen und Leipziger nutzen am zweiten Maisonntag das Sommerwetter, um in Parks, an Stränden oder auf Radwegen die Lockdown-Gefühle beiseite zu schieben.

„Es wird alles besser, aber uns hilft das noch gar nichts“, meinten Andrea Müller und Steve Rosenstock, die im Clara-Zetkin-Park mit den Kindern Maja und Lenn Wikinger-Schach spielten. „Die Senioren, die schon geimpft sind, wollen wahrscheinlich eher nicht nachts durch die Stadt ziehen. Und die Jungen, die das gern tun würden, die sind noch nicht geimpft.“ Mit Fingerzeig auf den Musik-Pavillon ganz in der Nähe erklärten die Eltern: „Wir würden uns viel mehr freuen, wenn die Freisitze bald wieder öffnen könnten.“

Bekanntlich wird das in Leipzig frühestens einen Tag nach Himmelfahrt möglich sein. Und das auch nur, wenn die Stadt bis Mittwoch unter der Inzidenzgrenze von 100 bleibt. Zwar sieht der Biergarten der „Oskar“-Kneipe am Floßplatz bereits wieder sehr einladend aus. Doch dort hatte am Wochenende für den To-go-Verkauf jeweils nur eine Person oder ein Hausstand mit Masken Zutritt. Ebenso am Pizza-Ofen des Musikpavillons oder am Bratwurst-Grill vom „Glashaus“. Vor Leipzigs Eisdielen wie „Pfeifers“ in der Südvorstadt bildeten sich daher umso längere Schlangen.

Die Vermutung, dass junge Leipziger automatisch ungeimpft sind, erwies sich am Sonntag als nicht ganz richtig. So trafen sich die 23-jährigen Pharmazie-Studentinnen Thora und Maria – erstmals seit längerer Zeit wieder – zu einem Spaziergang an der Sachsenbrücke. Maria hatte schon vor drei Monaten bei einem Praktikum in der Schweiz das Vakzin von Moderna erhalten, Thora ebenfalls aus beruflichen Gründen in Leipzig Biontech. „Mein Freund kommt aus Thüringen, er ist noch nicht geimpft. Wir verhalten uns solidarisch und nehmen nicht an Treffen in großen Gruppen teil“, erklärte Thora. Viele Gleichaltrige würden sich gern immunisieren lassen, so Maria. „Sie bekommen nur keine Chance dazu.“

Claudia und Peter Oehme aus Lindenthal verstanden nicht, warum die neuen Lockerungen erst zwei Wochen nach der Zweitimpfung gelten. „Wir sind beide 66 und einmal geimpft mit Astra-Zeneca“, erzählten die sportlichen Ruheständler bei einer Radtour-Pause im Schatten. „Bei Astra muss man besonders lange, nämlich zwölf Wochen auf den zweiten Termin warten.“ Die Neuregelung des Bundes könne dazu führen, dass noch mehr Menschen auf andere Impfstoffe bestehen. „Dabei hat man doch auch schon nach der Erstimpfung ein deutlich kleineres Ansteckungsrisiko“, so Peter Oehme, der in Kürze nach Mallorca fliegen will. „Dort liegen die Inzidenzen bei 20 bis 25. In Leipzig noch knapp unter 100.“

Bei Galeria Karstadt-Kaufhof in der Leipziger City dürften am Montag neue Aushänge erscheinen. Seit Sonntag dürfen von Corona Genesene auch ohne tagesaktuellen Test einkaufen. Gleiches gilt für Personen, deren Zweitimpfung mehr als 14 Tage zurück liegt. Quelle: Jens Rometsch

Ein LVZ-Test am Sonnabend ergab, dass die City-Händler schon startklar für die Prüfungen von Impfpässen oder ärztlichen Bescheinigungen für Corona-Genesene sind. „Ab Montag können Sie gern unsere Abteilungen für Spielzeug, Schreibwaren und Media besuchen, wenn Sie den Impfpass vorlegen“, hieß es zum Beispiel bei Drogerie-Müller. Bislang ging das dort per „Click&Meet“ nur bei Vorlage eines Tests, der weniger als 24 Stunden alt ist. Ähnlich war die Lage beim Schuhgeschäft Deichmann, Modehaus Breuninger oder Galeria Kaufhof. In aller Regel muss sich die Kundschaft dort aber erst über einen VR-Code, der gleich vor dem Geschäft mit dem Handy gescannt wird, registrieren lassen. „Dann können Sie bei uns zu jeder beliebigen Zeit zwischen 10 und 19 Uhr shoppen, haben dafür 30 Minuten Zeit“, erläuterte ein netter Breuninger-Concierge am Markt.

Mit Ausnahme von zum Beispiel Supermärkten, Drogerien oder Apotheken sind die Öffnungszeiten der City-Läden aber oft noch kürzer als vor Corona. Manche schließen schon um 18 Uhr oder 18.30 Uhr – während früher 20 Uhr üblich war. Der Sportmarkt Decathlon an der Petersstraße konnte die Lockerungen beim Shopping kaum noch abwarten. Dort wurde beim LVZ-Test am Sonnabend schon Einlass nach einem kurzen Blick in den Impfpass sowie Angabe von Adresse und Telefonnummer gewährt. Dies obwohl die entsprechende Neuregelung erst ab Sonntag um 0 Uhr gelten sollte und obwohl das Datum der Zweitimpfung in dem Pass noch keine zwei Wochen alt war.

Im Sportmarkt Decathlon an der Leipziger Petersstraße wurden bereits am Sonnabend doppelt geimpfte Personen zum Termin-Shopping eingelassen, dabei aber persönliche Daten und die Telefonnummer erfasst. Quelle: Jens Rometsch

