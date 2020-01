Warm anziehen, heißt es auf dem Markt – beim zehnten Ur-Krostitzer Wintergrillen. 100 Teams kämpfen am Sonnabend ab 15 Uhr um den Goldenen Grill, angefeuert von einem Showprogramm. Das Publikum kann selbst grillen, sich an die Eisbar setzen oder in Tipis am Feuer aufwärmen.