Leipzig

Die „Goldene Henne“ wird auch dieses Jahr in Leipzig verliehen. Die große Gala mit vielen Stars steigt am 17. September in der Kongresshalle am Zoo. Moderiert wird die Liveshow vom Ex-Leipziger Kai Pflaume. Das MDR-Fernsehen überträgt ab 20.15 Uhr. Wenn die Corona-Lage es zu dem Zeitpunkt erlaubt, sollen bis zu 500 Gäste live dabei sein. Im vergangenen Jahr gab es coronabedingt kein Publikum, keinen roten Teppich, keinen Beifall.

Deutschlands größter Publikumspreis gibt wieder Gas

MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer kündigt eine glanzvolle Show mit musikalischen Highlights an, die aus einem geschichtsträchtigen Gründerzeitgebäude kommt. „Wir hoffen, Deutschlands größten Publikumspreis nun auch endlich wieder mit Publikum vor Ort feiern zu können.“ Stefan Kobus, Chefredakteur der TV-Programmzeitschrift Super-Illu: „Die Henne ist der größte und schillerndste Publikumspreis im Land und lässt sich auch von Corona nicht aufhalten. Die Übertragung im ganz kleinen Kreis und leider ohne Live-Publikum im vergangenen Jahr war trotzdem ein Riesenerfolg. Auch in diesem Jahr wollen wir richtig Gas geben, mit tollen Preisträgern, faszinierenden Live-Acts und endlich wieder mit feiernden Gästen im Saal.“

Schauspieler Herbert Köfer mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Quelle: Jan Woitas/dpa

Die „Goldene Henne“ wird am 17. September von der Zeitschrift Super-Illu gemeinsam mit dem MDR an die beliebtesten Stars und Persönlichkeiten des Jahres 2021 vergeben. Der Preis wird seit 1995 verliehen und erinnert an die 1991 verstorbene Entertainerin Helga Hahnemann. Zu den häufigsten Preisträgern gehört Helene Fischer mit bisher acht „Hennen“. Der 100 Jahre alte Schauspieler Herbert Köfer erhielt 2020 eine Ehren-“Henne“ für sein Lebenswerk.

Ursprünglich fand die Gala in Berlin statt. 2014 wurde sie erstmals in Leipzig ausgetragen. Seit 2016 ist sie ganz nach Leipzig gewechselt. Gastgeber war bisher die Neue Messe und im vergangenen Jahr coronabedingt die Media City.

Von Kerstin Decker