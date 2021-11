Leipzig

Die Künstlerinnen und Künstler haben zugesagt, die Hotels sind gebucht – am 16. Dezember findet in der Leipziger Media City die 27. José-Carreras-Gala statt. Sie wird ab 20.15 Uhr live im MDR-Fernsehen übertragen. Publikum ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation eventuell gar nicht zugelassen, oder es wird nur eine begrenzte Anzahl an Tickets mit 2G-Regel an Beteiligte vergeben. Die aktuell gültige sächsische Corona-Notfallverordnung soll am 12. Dezember enden.

Startenor erhält Star-Unterstützung

Zahlreiche Stars stehen an der Seite des spanischen Opernsängers auf der Bühne, allen voran Die Prinzen, die bereits bei der allerersten Gala 1995 dabei waren und jetzt zum fünften Mal an den Start gehen. Frontmann Tobias Künzel ist seit 2009 Botschafter der Stiftung. Für Stefanie Heinzmann und Michael Patrick Kelly ist es der zweite Auftritt auf der Gala, während Leony, Revolverheld und der Dresdner Kreuzchor zum ersten Mal dabei sind. Der Kreuzchor hatte 2019 beim Semper-Opernball für die Leukämie-Stiftung gesungen. José Carreras sagte damals nach dem Auftritt des Chores mit dem Abba-Hit „Thank you for the music“: „Ich bin sehr gerührt und dankbar. Vielleicht kann ich mich irgendwann revanchieren.“ Das soll nun in Leipzig geschehen.

Auch Stefanie Heinzmann, MIchael Patrick Kelly und Felix Brych sind am Start. Quelle: dpa

Promis an den Spendentelefonen

Weitere Mitwirkende sind Stargeiger David Garrett – er ist insgesamt zum zehnten Mal dabei und zum fünften Mal in Folge – , die Sängerinnen und Sänger Maite Kelly, Roland Kaiser, Santiano und Peter Maffay. Neben den Auftritten auf der Bühne kommen die Stars des Showprogramms auch an den Spenden-Telefonen zum Einsatz. Dort sitzen außer ihnen Fußball-Schiedsrichter Felix Brych, Comedian Bülent Ceylan, die Schauspielerinnen und Schauspieler Rebecca Immanuel, Martin Gruber, Wendy Güntensperger, Dieter Hallervorden, Ina Paule Klink, Nele Kiper, Robert Lohr, Marie Zielcke und Aglaia Zyskowitz, die Ex-Boxer Axel Schulz und Regina Halmich, die Fernsehmoderatoren Peter Hardenacke (Sky) und Matthias Killing (Sat1) sowie die Ex-Wintersportlerinnen Franziska Schenk und Kati Wilhelm. Moderiert wird die Liveshow von Mareile Höppner (ARD-Magazin „Brisant“) und Sven Lorig (ARD-Morgenmagazin).

Leipzig war der Anfang

Die Geschichte der José-Carreras-Gala hat in Leipzig begonnen. Im Dezember 1995 legte die TV-Benefizgala den Grundstein für die Spendensammlung der Deutschen José-Carreras-Leukämie-Stiftung im Kampf gegen den Blutkrebs. Stifter José Carreras (74) war 1987 selbst an Leukämie erkrankt, konnte aber geheilt werden. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 seine Stiftung. Seither wurden über 220 Millionen Euro gesammelt und mehr als 1380 Projekte finanziert. Zu Leipzig, Sachsen und Mitteldeutschland gibt es eine besondere Verbundenheit: 68 Projekte wurden in Sachsen mit 11,6 Millionen Euro gefördert, 41 davon in Leipzig. So wurde am Leipziger Uniklinikum die José-Carreras-Einheit für Knochenmark- und Blutstammzelltransplantation gebaut.

Behandlung revolutioniert

Aktuelle Entwicklungen in der Zell- und Gentherapie haben seither die Leukämie-Behandlung revolutioniert und stellen für viele Patienten eine vielversprechende Möglichkeit der Heilung dar. „Die künstliche Intelligenz wird in Zukunft eine immer größere Rolle in der Diagnostik und Therapie spielen, um die Komplexität der Erkrankungen abzubilden“, so Professor Uwe Platzbecker, Direktor der Klinik und Poliklinik für Hämatologie an der Universitätsklinik Leipzig.

Von Kerstin Decker