Leipzig/Sonthofen

Am Sonntag ist ein 29-jährige Leipziger beim Hörnerlauf des Allgäu Panorama Marathons in Sonthofen nahe der österreichischen Grenze als vermisst gemeldet worden. Am Montagabend wurde er im Stadtgebiet wiedergefunden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Läufer noch am Sonntag gegen 7.30 Uhr den Startbereich am Gymnasium Sonthofen, kam allerdings nicht mehr im Ziel an.

In den Abendstunden wurde der Streckenverlauf zunächst mit Unterstützung eines Hubschraubers erfolglos abgesucht. Am Montag wurde die Suche fortgesetzt, der Läufer blieb allerdings weiterhin verschwunden. Wie ein Beamter der Polizeiinspektion Kempten auf Nachfrage von LVZ.de erklärte, kommen keine Spürhunde zum Einsatz, da der Erfolg aufgrund der starken Regenfälle beinahe aussichtslos wäre. In den frühen Abendstunden am Montag wurde der 29-Jährige in Stadtgebiet von Sonthofen wiedergefunden. Laut Polizei ginge es ihm „relativ gut“ und er benötigte keine ärztliche Hilfe.

Von fbu