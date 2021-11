Leipzig

Der einzige Souverän im Staat ist das Volk – aber an einem verregneten Donnerstagabend im Leipziger Westen ist es eine junge Frau mit umgebundener Schürze. „Ich bräuchte deinen Impfnachweis oder Test“, sagt der Souverän. Routiniert wird das Handy vorgezeigt, Einlass erfolgt.

Ab Montag wird diese seit Wochen alltägliche Szene noch einmal leicht variiert. Dann fallen in Sachsen negative Tests als Zutrittsticket für öffentliche Innenräume weg. Stattdessen gilt nur noch der Nachweis über Impfung (oder Genesung). Der Zweck der neuen, schärferen Regel ist allen klar, selbst wenn er nicht groß draufsteht: Die sächsische Regierung will mehr Sachsen von einer Impfung überzeugen. Bloß sind die, die überzeugend wirken sollen, nicht der Staat – sondern Minijobber, Kneipenwirte, Ticketabreißer.

Seit dem 23. August, also seit der bundesweiten Einführung der 3G-Regel, stehen ungeübte, manchmal unbedarfte oder gar unwillige Menschen an der vordersten Front des Kampfes gegen die Impfmüdigkeit. Wie geht es ihnen dabei? Setzen sie auch das um, was man von ihnen verlangt? Und wie regelkonform erleben sie das Leipziger Publikum?

„Die können uns nicht alle kontrollieren“

Zwei LVZ-Reporter haben sich auf einen Kontrollgang aufgemacht – einer in Leipzig, einer im Landkreis. Um zu erfahren, was an den Türen in großen Städten und auf dem Land wirklich passiert, waren sie nicht als Reporter unterwegs, sondern als Privatpersonen. Zur Fairness gehört, dass keiner der besuchten Orte namentlich genannt wird.

In das Café im verregneten Leipziger Westen dürfen wir gar nicht erst eintreten, stattdessen öffnet die blonde Kellnerin von innen die Tür. Eine erste Besonderheit. „Das machen wir jetzt so“, sagt sie. Warum? „Es gab da schon einige Szenen.“ Menschen, die sich dann drinnen über die Regeln auslassen. Es gibt sie also wirklich: Ungeimpfte Gäste, die sich beim Barpersonal über etwas beschweren, wofür das Barpersonal nichts kann. Oder doch? Schließlich gibt es auch Kneipen, die überhaupt nicht kontrollieren.

In Annaberg-Buchholz, einer hochgelegenen Stadt im Erzgebirge, erklärte kürzlich ein Wirt ganz offen in eine Fernsehkamera des MDR, dass er seine Gäste jetzt nicht mehr kontrolliere. „Jeder soll das selber entscheiden“, sagte er über Impfungen und Tests. „Und das werden wir auch weiter befürworten.“ Und wenn das Ordnungsamt kommt? „Die können uns nicht alle kontrollieren“, so die selbstsichere Antwort. Für Regelbrüche haften vor allem Gastgeber: 500 Euro für jeden Gast, der ohne Test- oder Impfnachweis bei ihnen reingekommen ist, werden laut Bußgeldkatalog fällig. Gäste müssen noch 150 Euro zahlen. Eine falsch getragene Maske kostet 100 Euro.

Wer die Regeln kennt, darf sie brechen

In Leipzig findet man niemanden, der das so offen sagt. Aber manche, die es genau so machen. Eine Kneipe im Leipziger Süden hatte den gesamten Lockdown über geöffnet. Dort kontrolliert auch jetzt niemand. Ansteckungen gab es dort angeblich noch keine. Die virologische Empirie dafür lieferte der Wirt gleich mit: Es käme ja ohnehin nur immer eine Auswahl der selben rund fünfzig Gäste. Wie solle man sich da groß was einfangen?

Wir fahren weiter raus, ins Leipziger Land. Vor einem Pub schieben sich schwere Lkw durch die Nacht, von drinnen leuchtet wohlig-warmes Licht. Wobei noch zu klären wäre, wo bei dieser Kneipe überhaupt der Innenraum anfängt. Größere Plastikscheiben lassen zwischen Straße und Kneipe einen abgedichteten, beheizten Raum entstehen, der sich zwar wie drinnen anfühlt (Heizstrahler, normale Tische, ein Fernseher), der rein rechtlich aber draußen ist. 3G gilt hier jedenfalls nicht.

Die clevere Wirtin verfährt frei nach dem Dalai Lama: Wer die Regeln ganz genau kennt, der darf sie auch brechen. Für ein vertrauliches Gespräch kann man sie nicht gewinnen, sie sitzt inmitten der größten Gruppe. Vermutlich ihre Bekannten.

Ob Wirte, die ihren Gästen keine Corona-Regeln abverlangen, auch regelmäßig dafür Strafen zahlen müssen, ist nicht ganz ersichtlich. Tendenz: eher nein. An den Orten, die die LVZ besuchte und Gespräche führte, berichtete niemand von auch nur einer Kontrolle.

„Ich weiß ja nicht, ob das dein Impfzertifikat ist“

Das Leipziger Ordnungsamt gibt auf Anfrage an, zumindest seit September wieder „verstärkte Kontrollen“ durchzuführen. Das Amt sei dabei vor allem Tipps aus der Bevölkerung nachgegangen und habe so insgesamt 25 Orte besucht – und dort auch Verstöße registriert. Für „konkrete Hinweise“ sei das Amt auch zukünftig dankbar. „Sie ergänzen unsere Kontrolltätigkeit im Interesse des Infektionsschutzes“. Auf die Verstöße an den 25 Orten folgten mündliche Ermahnungen. „Zeitnahe Nachkontrollen führten dann zu keinen weiteren Verstößen“, so das Amt. Bußgelder seien noch an keine Leipziger Kneipe verhängt worden.

Die Bevölkerung sei „Corona-müde“ geworden, gibt das Leipziger Gesundheitsamt noch an. Dies äußere sich „im Rahmen von Kontrollen und Gesprächen gegenüber den Kontrollkräften“.

Wahrscheinlich gehen die meisten Regelbrecher mittlerweile auch geschickter vor, als einfach irgendwo ohne Maske reinzulaufen. Die Schummelei beginnt in Grauzonen wie dem ICE-Bordbistro, wo man durchaus drei Stunden lang an einem Latte macchiato nippen kann, statt im normalen Abteil genauso lang Maske tragen zu müssen. Es geht aber noch perfider, ein Beispiel: Einen fremden Impfpass ausleihen. In einem Restaurant im Leipziger Land wird daher nicht nur der Impfpass, sondern auch der Personalausweis zum Abgleich verlangt. „Ich weiß ja nicht, ob das dein Impfzertifikat ist“, sagt der Kellner.

In einer vornehmen Kneipe im Leipziger Süden wird sogar nur der digitale Impfpass akzeptiert. Der gelbe aus Papier gelte nicht. Weshalb? Das sei hier so, erklärt der Barkeeper, seitdem ein Gast einen Impfpass vorgezeigt habe, der zwar äußerlich ihm gehörte, aber im Inneren hatte er die Klammern aufgebogen und eine fremde Corona-Impfung eingeheftet. Den digitalen Impfpass schaut sich der Barmann dann gewissenhaft an. Aber nicht nur. Er scannt ihn auch noch mit einer App („das ist einfacher“) und wischt auf dem Display umher („damit ich sehe, dass das kein Screenshot ist“).

„Die meisten meiner Gäste sind ohnehin geimpft“

Das größte Problem, das erfährt man überall, seien aber die Negativtests. Je nach Testzentrum sehen sie anders aus. Manche präsentierten komplett in Handschrift abgefasste Testergebnisse. Angeblich ausgestellt vom Hausarzt. Alles in allem: Ein Zertifikate-Chaos, das aber nicht in Behörden, sondern an Kneipentüren und Kassenbüdchen bewältigt werden soll. Wo es eigentlich urgemütlich zugehen soll, entstehen jetzt Momente des Misstrauens. Und der Angst: vor Strafen.

Eine Fahrt mit der Straßenbahn, wo sich schon immer viele, oft alle an die Maskenpflicht halten, auch jetzt. Vielleicht liegt es an der empathischen Ansage der LVB. Auch jetzt ertönt die unsichtbare Stimme: „Liebe Fahrgäste, auch wir vermissen Ihr Gesicht.“ Danach wird auf das korrekte Tragen der Maske hingewiesen. Ausstieg Westplatz, denn in der Kolonnadenstraße betreibt Daniel Kellermann sein Café Tunichtgut. Und er führte hier schon Ende August ein Modell ein, das außer ihm eigentlich nur Nachtclubs und der Verein RB Leipzig praktizierten: freiwilliges 2G für alle. Probleme gab es keine. „Die meisten meiner Gäste sind ohnehin geimpft“, sagt er.

Im Gegenzug durfte er im Café auf Abstände und Masken verzichten. Er bekam seinen Laden voll, die Arbeit wurde wieder normaler, einfacher. Wenn ab Montag das neue 2G für alle gilt, werden allerdings auch wieder Masken und Abstände fällig, auch für ihn. Kellermann wird dann wieder auf einige Tische verzichten müssen. Manche Betreiber, glaubt er, werden sich schlicht nicht daran halten. Sein Vorschlag für eine neue Regelung: 2G und ein verpflichtender, aber kostenloser Test. Dafür nie wieder Masken und Abstände in Cafés.

„Was nächste Woche ist, wissen wir nicht“

Allgemein gilt in Leipzig, dass in kleinen Imbissen, Büdchen, dunklen Kneipen weniger kontrolliert wird als an größeren, prominenteren Orten. Wer ins Hallenbad will, muss sogar einen Tag im Voraus reservieren: „Mit den 3G-Regeln kennen Sie sich aus?“, wird bereits am Telefon gefragt. Die erforderlichen Nachweise werden aufgezählt. Und später fällt noch dieser Satz: „Aber was nächste Woche ist, wissen wir nicht.“

Besonders vorsichtig geht es in der Deutschen Nationalbibliothek zu. Während des Arbeitens muss im Lesesaal auch am Platz Maske getragen werden. Beim Einlass bekommt man außerdem zwei Zettelchen, die man bei Abwesenheit auf den Tisch legen soll: Einen in Beige, falls man nur mal kurz weg ist. Einen in Rot, wenn man gegangen ist und der Platz gereinigt werden muss. Um 17 Uhr schließt die Bibliothek dann für eine Stunde ganz, lüftet gut durch und desinfiziert alle Oberflächen. Und dann geht es weiter.

Wird die neue 2G-Regelung in Leipzig überhaupt viel ändern? In vielen Teilen vermutlich nicht. Nach 24 Stunden Rundgang erscheint es eher so: Die Geimpften werden einfach weiterhin ihren Impfpass vorzeigen. Und die Ungeimpften werden weiter in die Kneipen gehen, von denen sie wissen, dass dort niemand groß nachfragt.

Von Josa Mania-Schlegel und Manuel Niemann