Leipzig

Auch wenn es nur ein Option sein soll, über die jeder Laden-Inhaber frei entscheiden könnte: In Leipzig kommt der neue Plan der sächsischen Landesregierung zu 2G im Einzelhandel alles andere als gut an. „Wir wollen einen diskriminierungsfreien Handel mit Eintritt für jeden“, sagte zum Beispiel Thomas Oehme, Vorsitzender vom Marketingverein der Leipziger City-Händler. „Die 2G- oder auch die 3G-Regel lehnen wir strikt ab.“

2G würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genesene ein entsprechendes Geschäft aufsuchen dürfen, dort aber keine Maske mehr tragen müssen. Damit wären erneut Einlasskontrollen nötig, gab Oehme zu bedenken. „Für Verkäuferinnen und Verkäufer, die diese Bedingung nicht erfüllen, wäre das praktisch ein Berufsverbot. Dabei leiden wir schon jetzt – wegen der langen Lockdowns – unter zu wenig Personal für den stationären Handel.“ Zudem habe der Gesetzgeber eine Auskunftspflicht zum Impfstatus der Beschäftigten im Handel erst jüngst abgelehnt.

Individuelle Regeln verunsichert Kundschaft

An die aktuell einheitliche Regelung mit Abstands- und Maskenpflicht, aber Zugang für jeden, hätten sich die meisten Kunden gewöhnt, argumentierte Oehme weiter, der als Centermanager die Promenaden Hauptbahnhof leitet. Wenn hingegen bald jedes Geschäft individuelle Regeln habe, dann verunsichere das nur die Kundschaft und treibe noch mehr Umsatz ins Internet. „Natürlich wissen wir City-Händler um unsere Verantwortung, damit sich die Corona-Situation weiter entspannt. Deshalb richten die Promenaden Hauptbahnhof gemeinsam mit dem DRK ab kommenden Montag für zehn Tage ein Impfzentrum im Untergeschoss neben Aldi ein, wo sich jeder von 12 bis 19 Uhr ohne Termin impfen lassen kann“, sagte er. „Doch ebenso lehnen wir eine Diskriminierung von ungeimpften Menschen ab.“

Impfdurchbrüche bei Testläufen für 2G

Thomas Schirmer, Chef vom Kinder-Mode-Geschäft „Orchestra“ in der Marktgalerie, ging sogar noch weiter. „2G ist überhaupt keine Option. Warum sollten wir uns damit zum verlängerten Arm der Politik machen, die offenbar nur den Druck auf Ungeimpfte erhöhen will?“ Er selbst halte 2G sogar für gefährlicher als die derzeit gültige Regelung. „Es gab schon viele Berichte über Impfdurchbrüche bei Testläufen mit 2G-Veranstaltungen. Hingegen hat sich das Einkaufen mit Maske bewährt, wird von vielen Menschen auch nicht mehr als so lästig empfunden.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht anders sah es Michael Arndt, Inhaber der Boutique „Palazzo La Moda“ am Neumarkt: „Das ist eine Schnapsidee und völlig indiskutabel. Wer sich so was ausdenkt, hat jeden Bezug zur Realität verloren.“ Bei 2G wisse niemand mehr, wo er sich wie verhalten muss, wo man reinkommt und wo nicht. „Die Kunden bleiben dann lieber gleich zu Hause. Dabei sind wir Händler durch Corona schon genug gestraft und die Besucherfrequenzen in der City noch lange nicht wieder wie früher.“

Auch Michael Arndt, Inhaber vom „Palazzo La Moda“ am Neumarkt, glaubt, dass die Politik mit einer 2G-Option im Einzelhandel nur den Druck auf Ungeimpfte erhöhen will. Der 57-Jährige lehnt solche Ideen strikt ab. Quelle: Andre Kempner

Handelsverband erwartet wenig Resonanz

Gunter Engelmann-Merkel vom Handelsverband Sachsen gab zu Bedenken, dass theoretisch auch schon jetzt jeder Ladeninhaber den Zugang zu seinem Geschäft zum Beispiel auf geimpfte Personen beschränken könne. „Diese Möglichkeit bietet das Hausrecht.“ Aus seiner Sicht wolle die Staatsregierung mit der ausdrücklichen Einführung einer 2G-Option die Entscheidungsfreiheit der stationären Händler fördern, um sie wirtschaftlich zu unterstützen. Jedoch glaube er nicht, dass viele davon Gebrauch machen würden.

Von Jens Rometsch