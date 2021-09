Leipzig

Die am Donnerstag in Sachsen in Kraft getretene Corona-Schutzverordnung eröffnet in vielen Bereichen die Möglichkeit, ohne Maske und Mindestabstand mit anderen Zeit zu verbringen. Voraussetzung hierfür ist, dass an den jeweiligen Orten das so genannte 2G-Modell angewendet wird, also nur Genesene oder Geimpfte zugelassen sind.

Die Option kann von Organisatorinnen und Organisatoren unter anderem in der Innengastronomie, in Sportstätten, in Kultureinrichtungen oder Clubs gezogen werden. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher ist dann auf 5000 beschränkt.

Während Restaurants und Bars, aber auch Fitnessstudios und Museen bisher mehrheitlich verhalten reagieren, zeichnet sich in Leipzigs Techno-Szene eine Tendenz zum neuen Modell ab. Zu lang scheint die Zeit, in der ausgelassene Partys im Innenraum weitgehend ausgeschlossen waren. Doch was halten die LVZ-Leserinnen und -Leser von 2G? Stimmen Sie in unserem Online-Voting mit ab.

