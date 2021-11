Leipzig

Die Überlastungsstufe ist so gut wie erreicht: Wegen der hohen Zahl von Corona-Fällen will Sachsen ab Montag nur noch Geimpften und Genesenen erlauben, dass sie uneingeschränkt einkaufen gehen dürfen. Ausnahmen soll es für Supermärkte, Drogerien und andere Läden des täglichen Bedarfs geben, kündigte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) an. Diese Nachricht trifft viele Leipziger Ladeninhaber hart – sie reagieren auf den „Lockdown für Ungeimpfte“ mit Unverständnis, Ärger und Frust, wie eine kleine LVZ-Umfrage zeigt.

Catina Jäkel, Parfümerie Catina am Neumarkt: „Ich bin geschockt, damit hätte ich nicht gerechnet. Die Ungeimpften werden noch mehr im Internet kaufen, sie haben ja keine Alternative. Im November und Dezember machen wir ein Drittel unseres Jahresumsatzes, das wurde uns voriges Jahr schon genommen. Außerdem brauche ich einen Einlassdienst, denn ich kann ich nicht gleichzeitig bedienen, beraten, verkaufen, Geschenke einpacken, Gutscheine ausstellen und auch noch die Impfnachweise kontrollieren.“

Im vergangenen Jahr war Sachsen Mitte Dezember in einen harten Lockdown gegangen, ab dann blieben viele Geschäfte geschlossen.

Ines Henning, Spielwarenladen Seidel in der Ossietzkystraße: „Mir fehlen die Worte, obwohl ich damit eigentlich gerechnet habe. Das wird ganz schwierig. Ein Teil der Kunden wird wegbleiben, die ich dringend brauche. Sie kaufen dann online, und wir haben das Nachsehen. Und ich kann auch keine Kinder mehr einlassen, die sind ja nicht geimpft.“

Bislang gelten in Sachsen Ausnahmen von der 2G-Regelung für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre und für Impfunfähige. Ob sich das mit der neuen Corona-Schutzverordnung ändern soll, wurde bei der Vorstellung der Eckpunkte nicht gesagt.

Andreas Böttcher, Juwelier Sonntag & Sohn im Salzgäßchen: „Ich verstehe es einfach nicht. Meine Mitarbeiter darf ich nicht fragen, ob sie geimpft sind, aber die Kunden soll ich fragen und das dann auch noch dokumentieren? Wir haben ausschließlich Beratungsplätze hinter Plexiglas, die Mitarbeiter tragen Maske, und dass der Einzelhandel keine Corona-Schleuder ist, sagen ja verschiedene Erhebungen. Volle Fußballstadien oder der Opernball werden erlaubt, aber der Einzelhandel soll dicht machen? Da sollte man lieber mal darüber reden, warum so viele Intensivbetten abgebaut worden sind.“

Auch Veranstaltungen fallen wegen des aktuellen Infektionsgeschehens in Sachsen unter die 2G-Regelung.

Catrin Almstädt, Schreibwaren und Bürohaus Werner in der Delitzscher Straße: „Das funktioniert so nicht, das haben sich Schreibtischtäter ausgedacht. Ich hätte damit gerechnet, dass Tests auch für Geimpfte wieder mehr zur Pflicht gemacht werden. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb mit zwei Leuten, wir haben ein Hygienekonzept, beschränken den Zugang, unsere Kunden sind verständnisvoll und warten draußen. In den Supermärkten gibt es dagegen gar keine Einschränkungen. Wir haben uns noch lange nicht vom Lockdown des Vorjahres erholt, und nun sollen es wieder die kleinen Händler ausbaden.“

Susann Risch, Schreib & Stil in der Mädler-Passage: „Die 2G-Regel ist wirtschaftlich eine Katastrophe und vertreibt uns die Kunden. Und wie soll man das organisatorisch bewältigen? Wer im Februar geimpft wurde, hat der überhaupt noch Impfschutz? Die Verantwortung wird wieder mal auf die Händler übertragen. Wir hatten gehofft, dass wir im Weihnachtsgeschäft die Verluste aus den letzten Monaten aufholen können: Lockdown bis Mai, kein Valentinstag und zwei Jahre hintereinander kein Ostergeschäft. Am sinnvollsten wäre eine 1G-Regel, also Zutritt nur für Getestete.“

Gunter Engelmann-Merkel, Handelsverband Sachsen: „Wir sind sehr wütend und werden uns nicht damit zufrieden geben. Die partielle Schließung wäre eine schwere Last für uns. Bei den Einzelhändlern laufen die Kosten in voller Höhe weiter. Einige haben hohe Kredite abzuzahlen oder müssen ihre Soforthilfe zurückzahlen, weil eine Bedingung nicht erfüllt ist. Wir haben einen harten Wettbewerb, alles ist schmal kalkuliert. Deshalb sind wir gegen jegliche Restriktionen im Handel und fordern, dass wir nicht mit 2G oder 3G überzogen werden. Dafür werden wir weiter kämpfen und argumentieren.“

