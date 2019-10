Wie Sighard Gille am 9. Oktober ’89 heimlich die einzigen Farbfotos schoss

Leipzig

Seine Frau und den neunjährigen Sohn ließ er sicherheitshalber daheim. Wie Zehntausende andere Leipziger hatte auch der bekannte Maler Sighard Gille an diesem 9. Oktober 1989 vor allem eines – große Angst vor der Eskalation in seiner Stadt. Der gebürtige Eilenburger, der 1980/81 das berühmte Deckengemälde „Gesang vom Leben“ im Gewandhaus schuf, positioniert sich am Nachmittag an der Nikolaikirche. Unter seiner Jacke gut versteckt: eine Kleinbildkamera der (West)-Marke „ Minox“.

Die kleine Kamera war prädestiniert für eine heimliche Aktion

Das Modell 35 GT war schon deshalb prädestiniert für eine heimliche Aktion, weil es nicht halb so sperrig war wie etwa die beliebte Ost-Kamera „Praktica“ vom VEB Pentacon Dresden. „Damit wäre ich doch sofort aufgefallen“, erzählt Gille heute. Im Inneren der Kamera liegt aber ein NC 19-Farb-Negativfilm aus dem VEB Orwo Wolfen (Bezirk Halle) – echtes „Made in GDR“ also.

Sighard Gille hält die Minox 35GT in der Hand, mit der vor 30 Jahren im Leipziger Zentrum fotografierte (l.) – mit einem NC 19 DDR-Farb-Negativfilm. Quelle: Leipzigreport

Vor dem Gewandhaus ist Gilles Mut größer als die Angst

Als sich der Protestzug an der Kirche formiert, läuft Gille mit. Über die Grimmaische Straße geht es zum Karl-Marx-Platz. Und hier, direkt vor dem Gewandhaus mit Blick auf die Hauptpost (rechts) und zum Kroch-Hochhaus (links), ist sein Mut größer als die Angst. Gille löst sich aus der Menge („Ich wollte ja ein Überblicksfoto“) und drückt „zitternd“ auf den Auflöser. „Natürlich fotografierte die Angst mit“, sagt er im Rückblick. Auf einigen Aufnahmen ist seine Aufregung auch erkennbar, wegen der unruhigen Hand sind sie „künstlerisch unscharf“.

Der Leipziger Künstler Sighard Gille gehörte am 9. Oktober 1989 zu den Teilnehmern der Demonstration rund um den Ring und machte dieses Foto – es gehört zu den einzigen bekannten Farbaufnahmen von damals. Quelle: Sighard Gille

Erleichterung über den Aufruf zur Gewaltfreiheit der „Leipziger Sechs“

Vor der Hauptpost hört Gille dann erleichtert über Lautsprecher den Aufruf zur Gewaltfreiheit der „Leipziger Sechs“, den unter anderem Gewandhauskapellmeister Kurt Masur, Kabarettist Bernd-Lutz Lange und das SED-Bezirksleitungsmitglied Roland Wötzel mitverfasst hatten. Gille ruft seine Frau aus einer Telefonzelle an und hält den Hörer nach draußen – auch sie soll live mitbekommen, dass es keine Eskalation gibt.

Was Gille damals noch nicht ahnte: Seine Bilder sind eine historische Rarität – es sind die einzigen Farbaufnahmen vom 9. Oktober in Leipzig. Er selbst habe das nie so gesehen und die Fotos in seinem Privatarchiv fast 30 Jahre aufbewahrt, ohne sie je öffentlich zu zeigen. „Es gab doch so viele starke Schwarz-Weiß-Fotos von diesem Tag“, sagt er bescheiden.

Die „Minox“ hat für immer einen Ehrenplatz im Atelier des Künstlers in der Naumburger Straße in Leipzig-Plagwitz. Quelle: Leipzigreport

Ehrenplatz für die kleine „ Minox “ in Gilles Atelier

Erst Kabarettist Lange und sein Sohn Sascha (Historiker) hätten in ihrem Erinnerungsbuch „David gegen Goliath“ auf diese Rarität aufmerksam gemacht. „Das macht mich natürlich stolz“, sagt Gille, der zur legendären Leipziger Schule gehört. Die „ Minox“ hat übrigens für immer einen Ehrenplatz im Atelier des Künstlers in der Naumburger Straße in Leipzig-Plagwitz.

Von André Böhmer