300 000 Euro Schaden bei Anschlag in Leipzig – und es hätte schlimmer kommen können

Leipzig

Mindestens 300 000 Euro Schaden entstand bei dem Brandanschlag auf die Mercedes-Niederlassung in der Leipziger Richard-Lehmann-Straße. Doch nach LVZ-Informationen hätte der Schaden durch die Tat in der Nacht zum Sonntag auch erheblich höher ausfallen können. Aus Ermittlerkreisen und vor Ort hieß es: Ohne die unmittelbare Nachbarschaft zur Feuerwehr, die somit in kürzester Zeit eingreifen konnte, wären deutlich schwerwiegendere Konsequenzen zu beklagen gewesen.

Die Autos standen unmittelbar vor dem Gebäude. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Ein Grund dafür: Einige der angezündeten Fahrzeuge waren Elektroautos, die bei Bränden eine besonders starke Hitze entwickeln und schwieriger zu löschen sind als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Ein E-Auto war sogar an eine Ladestation angeschlossen, als die Brandstifter es anzündeten, die Ladesäule explodierte. Zudem waren die betroffenen Fahrzeuge unmittelbar vor der Mercedes-Niederlassung abgestellt, sodass dem Vernehmen nach eine ernste Gefahr bestand, dass die Flammen auf das Gebäude übergreifen.

Unter den betroffenen Autos befanden sich auch Elektrofahrzeuge, eines wurde gerade an der Ladestation aufgeladen. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Gegen 0.20 Uhr schlugen die unbekannten Brandstifter an der Richard-Lehmann-Straße zu. Insgesamt fünf Autos gingen in Flammen auf, darunter nach ersten Informationen auch Kundenfahrzeuge. Drei von ihnen standen unmittelbar nebeneinander, zwei weitere waren mit etwas Abstand geparkt worden. Glück für das Mercedes-Autohaus: In direkter Nachbarschaft, hinter dem großen Parkplatz, befindet sich die Feuer- und Rettungswache Süd mit moderner Löschtechnik und 14 Einsatzkräften im 24-Stunden-Dienst, die umgehend am Ort des Geschehenes waren.

Die Polizei konnte vier Tatverdächtige – zwei Frauen (18, 20) und zwei Männer (21, 24) – in Tatortnähe feststellen. „Die Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt und danach wieder entlassen“, teilte die Polizei mit. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte am Wochenende auf Nachfrage der LVZ: „Mit Stand der bisherigen Ermittlungen lagen die Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls nicht vor.“ Daran habe sich nichts geändert, so die Staatsanwaltschaft am Dienstag, alle Verdächtigen befinden sich weiterhin auf freiem Fuß.

„Politische Motivation nicht ausgeschlossen“

Gleichwohl seien die vier Personen in dem Ermittlungsverfahren weiterhin Beschuldigte. Es gehe nun darum, Zeugen zu finden, die im Tatzeitraum ab Mitternacht bis zum 24. Oktober sowie im Vorfeld der Tat im Bereich um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, womöglich auch etwas anderes Verdächtiges bemerkt haben. „Auch Wahrnehmungen im Internet oder in den sozialen Medien, insbesondere auch im Nachgang der Tat, können die Ermittlungen unterstützen“, teilte das sächsische Landeskriminalamt am Dienstag mit. „Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) die weiteren Ermittlungen übernommen.“

Der Anschlag bei Mercedes war die folgenreichste Tat in jener Nacht. Insgesamt standen im Stadtgebiet mindestens acht Autos in Flammen, vier weitere wurden beschädigt. Auch Mülltonnen und Barrikaden brannten. Wie berichtet, war am Sonnabend ein Großaufgebot der Polizei mit mehr als 2000 Beamten im Einsatz, um das Verbot von drei linken Demonstrationen durchzusetzen. Gegen zwei weitere Tatverdächtige – Frauen im Alter von 23 Jahren – wird nach einer Attacke mit Steinen und Bitumen auf die Sparkasse in der Kantstraße wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Zeugen zum Brandanschlag bei Mercedes wenden sich an die Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, Telefon: 0341 96646666.

Von Frank Döring