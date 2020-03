300 Absagen wegen Coronavirus: Leipziger Hygiene-Kongress in Zeiten der Sorge

Leipzig

Tiefengereinigte Türklinken, Desinfektionsmittel am Check-in und überall Schüsseln mit Gratis-Papiertaschentüchern: Es mag skurril wirken, dass ausgerechnet in Corona-Zeiten mehr als 1000 der größten Hygiene-Experten Europas zu einem Kongress zusammenkommen, während reihenweise Großveranstaltungen wie etwa die Leipziger Buchmesse abgesagt werden. „Aber wer, wenn nicht wir, sollte sich gerade jetzt miteinander austauschen?“, fragte rhetorisch Professorin Iris F. Chaberny vom Universitätsklinikum Leipzig. „Wir stehen vor einer globalen Herausforderung.“

Jeder zweite Stuhl bleibt leer

Alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen herrschen im Audimax am Augustusplatz, wo am Sonntag die 72. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie begann, eine gemeinsame Veranstaltung mit der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie. So sollen bei den Diskussionen, die bis Mittwoch stattfinden, jeder zweite Stuhl leer bleiben und Redebeiträge stattdessen in einen zusätzlichen Saal übertragen werden. Einige Teilnehmer aus dem Ausland verfolgen den Kongress per Videokonferenz.

Iris F. Chaberny Quelle: Andre Kempner

Wer in Leipzig ist, wurde registriert, um im Falle eines Infektionsverdachts Kontakt herstellen zu können. Genau diese Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen ist für das Robert-Koch-Institut als zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention auch ein entscheidendes Kriterium zur Durchführung von Messen oder Kongressen.

Eigene Task Force gebildet

Dabei lichtete die aktuelle Pandemie schon vorab die Reihen. „Wir haben etwa 300 Absagen“, erklärte Professor Andreas Schmid (53) vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, der wie Chaberny zum Organisationskomitee gehört. Einige Mediziner galten beispielsweise an ihren Krankenhäusern als unabkömmlich. Zudem wurden Teilnehmer aus Italien und anderen Risikogebieten von der Tagung ausgeschlossen. In den vergangenen zwei Wochen sei es innerhalb einer eigens gebildeten Task Force um nichts anderes gegangen als die Frage, ob der Hygiene-Kongress stattfinden kann, so Schmid. „Schließlich hat das Gesundheitsamt zugestimmt, das Risiko ist sehr gering.“ Um das öffentliche Leben abzuschalten, so der Experte, müsse erst eine bestimmte Lage wie in Italien oder China erreicht sein. „In Deutschland ist das noch nicht der Fall.“

„Ich finde es gut, wie die Organisatoren diese schwierige Sache kommuniziert haben“, lobte Kongressteilnehmerin Ute Lechner (67). Die Mikrobiologin von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hält den Umgang mit der Corona-Ausbreitung für richtig. „Persönlich habe ich schon immer gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen“, sagte sie. „Keine Hände geben und häufig waschen.“

Leipziger nehmen es gelassen

Gelassen wirkten auch die Passanten, die die LVZ am Sonntag in der Innenstadt traf. „Ich habe keine Angst, mache alles ganz normal weiter wie sonst auch“, sagte Systemtechnikerin Kristin Kühndel (26). „Wenn es passiert, passiert’s eben.“ Sarah Majewski (31) schränkt sich ebenfalls nicht ein. Demnächst sei der Besuch einer Messe geplant, im April sogar ein Urlaub in Südtirol. Dort war, wie berichtet, auch der Ausgangspunkt für Leipzigs ersten Corona-Fall. „Ich verfolge die Entwicklung natürlich sehr genau, informiere mich über das Auswärtige Amt“, berichtete die Personalreferentin. „Aber der Urlaub ist ja schon bezahlt.“ Wim Viefering (53) hält trotz der angespannten Lage nichts von Panikreaktionen. „Alles Quatsch“, befand der Pilot aus Belgien. „Ich war selbst Arzt. Angst muss man nicht haben, Vorsicht und Hygiene sind aber wichtig.“

Desinfektionsmittel müsse man als normaler Bürger deshalb jedoch nicht massenhaft kaufen, meinte Iris F. Chaberny. Die Leiterin des Instituts für Hygiene, Krankenhaushygiene und Umweltmedizin an der Uniklinik stellte klar: „Häufiges Händewaschen reicht.“

Zur Galerie Mehr als 1000 Experten beraten bis Mittwoch in Leipzig auch über die Ausbreitung des Coronavirus. Aufgrund der Situation wurden spezielle Vorkehrungen getroffen. Leipziger sehen die Lage recht gelassen.

Von Frank Döring