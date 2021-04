300 Menschen tanzen im Clara-Zetkin-Park für den Erhalt der Clubkultur

Leipzig

Im Rahmen einer angemeldeten Versammlung haben am Donnerstagnachmittag im Clara-Zetkin-Park rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer tanzend für den Erhalt der Leipziger Clubkultur demonstriert. Wie ein Sprecher der Polizei am Abend gegenüber LVZ.de mitteilte, begann die Demonstration gegen 16 Uhr auf der Anton-Bruckner-Allee auf Höhe des Musik-Pavillon und dauerte wie geplant bis 20 Uhr. Die freie Club- und Veranstaltungsszene gehört zu den am schwersten von der Corona-Pandemie getroffenen Branchen.

Seit nunmehr einem Jahr können Events nicht mehr in gewohnter Form durchgeführt werden. Mit dem verschärften Lockdown im Herbst vergangenen Jahres wurden Veranstaltungen mit Besuchern gänzlich untersagt. Immer wieder gibt es Kritik an fehlenden Perspektiven und unzureichenden finanziellen Hilfen für die Branche.

Von anzi