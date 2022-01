300 Tonnen Tannen pro Jahr: Das passiert mit Leipzigs Weihnachtsbäumen

Leipzig/Markranstädt

Der Duft von Tannenbäumen strömt über den Arthur-Bretschneider-Park in der Coppistraße, wo die Stadtreinigung bereits am Werk ist. Die ausgedienten Weihnachtsbäume müssen weg – Mülllader Norman Thurow und sein Kollege Sascha Mathys sammeln sie auf und werfen das Grün in die orangene Fahrpresse.

Am Ende des Tages ist der Platz leer und am nächsten Tag ist dort schon wieder ein neuer Haufen entstanden. Ist das nicht frustrierend? „Ich mag meinen Job und habe Spaß daran“, sagt Thurow, der von Ende Dezember bis Ende Februar damit beschäftigt ist, die Nadelbäume wegzuschaffen. Mehr als 170 Ablageplätze gibt es in Leipzig, die die Teams der Stadtreinigung in den zwei Monaten abfahren, etwa 300 Tonnen Nadelbäume sammeln sie in dieser Zeit ein.

„Was mich wirklich nervt, ist der Plastik, der noch teilweise in den Bäumen hängt“, erzählt Thurow. Tatsächlich entsteht innerhalb einer Stunde ein stattlicher Berg an Müllsäcken. „Beim Ablegen der Bäume ist darauf zu achten, dass keine Kugeln, Lichterketten oder Draht an ihnen hängen. Sie werden kompostiert, das ist schlecht für die Umwelt“, mahnt der Mülllader. Zudem ist es ein Mehraufwand für die Stadtreinigung, die Zweige von Plastik zu befreien oder sie aus Müllsäcken rauszunehmen.

Kompost für Leipzig

Die Coppistraße ist nicht die erste Station an diesem Tag und der Transporter schon gut gefüllt. Thurow und sein Kollege fahren weiter nach Markranstädt. Die Firma LAV Erdenwerk hat sich letztes Jahr auf die Ausschreibung der Stadt beworben und ist nun für die Kompostierung der ehemaligen Weihnachtsbäume zuständig.

Dort angekommen werden die Bäume bei der Zerkleinerungsmaschine ausgeladen. Eine riesige Schaufel greift das Grün auf und lässt es über die Öffnung der Maschine fallen. Der Krach ist kaum zu überhören: Hunderte Weihnachtsbäume werden von der Maschine geschreddert, bis sie konfettiklein und nicht mehr wiederzuerkennen sind.

Die nächste Station für die Tannen-Schnipsel sind die Kompostierungsanlagen der Firma. Zersetzt mit etwa Gräsern und Laub, wird nach einigen Wochen der Kompost für die Grünflächen Leipzigs genutzt. „Dadurch entsteht ein Kreislauf. Je mehr Biomasse in die Kompostierung geht, desto besser ist es“, sagt Geschäftsführer Detlef Schmidt.

Übrigens brauchen die Maschinen fürs Schreddern der 300 Tonnen Tannen nur einen Tag – in so kurzer Zeit sind die Weihnachtsbäume einer ganzen Stadt geschreddert.

Wer seinen Weihnachtsbaum selbst kompostieren möchte, der muss ihn zerkleinern und trocknen lassen. Das Wichtigste ist es, sie mit anderen Naturalien im Kompost zu mischen. Bis zum 31. Januar haben Leipzigerinnen und Leipziger aber noch Zeit, ihre Bäume an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.

Von Nicole Grziwa