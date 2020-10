Leipzig

Die Zahl der Leipziger mit positivem Corona-Befund ist zum Wochenbeginn erneut signifikant angestiegen. Das Gesundheitsamt der Messestadt vermeldete am Montagmorgen 31 neu hinzugekommene Fälle. 71 nachweislich infizierte Einwohner sowie 249 Kontaktpersonen befänden sich aktuell unter Quarantäne. Vier Leipziger Covid-19-Patienten müssen stationär in Krankenhäusern betreut werden. Wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte, gehen die aktuellen Neuinfektionen wieder einmal vor allem auf Reiserückkehrer aus Risikogebieten zurück.

Leipzig kritisiert Sozialministerium

Hasberg kritisierte in diesem Zusammenhang die sächsische Landesregierung, die weiterhin auch zwei Tage alte Corona-Tests als Beleg für Virus-Freiheit akzeptiere. „Die Leute fahren nach Tschechien, machen einen negativen Test, sind erst danach im Risikogebiet in Prag und präsentieren bei der Rückkehr ihr altes Testergebnis“, so Leipzigs Stadtsprecher. Kurze Zeit später werde dieser Beleg dann allerdings durch den Krankheitsausbruch und ein positives Testergebnis widerlegt. Ähnlich sei dies im Sommer auch bei den Mallorca-Rückkehrern gewesen, die zwei Tage alte negative Tests in der Tasche hatten. „Wir haben unsere Kritik an der Regelung inzwischen mehrfach beim Sozialministerium in Dresden vorgetragen – aber bisher ohne Erfolg“, so Hasberg weiter.

Wie es am Montag aus dem Sozialministerium hieß, werde eine Änderung der Regelungen für Reiserückkehrer aus ausländischen Risikogebieten derzeit geprüft. „Wir erwarten hier zeitnah eine Vorgabe des Bundes, die dann in Landesrecht zu überführen ist“, so eine Sprecherin auf LVZ-Nachfrage. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Freistaates gilt bis 2. November.

Die am Montag in Leipzig registrierten positiven Corona-Tests entstammten dem ganzen Stadtgebiet und seien nicht auf einen einzelnen Hotspot zurückzuführen. „Es sind allerdings auch alles keine Einzelfälle, sondern immer gleich mehrere zusammen reisende Personen betroffen“, so der Stadtsprecher. Seit Beginn der Pandemie im März summierte sich die Zahl der Betroffenen in der Stadt inzwischen auf 943. „Insgesamt ist die Lage für uns derzeit noch kontrollierbar. Da gibt es in anderen Teilen der Bundesrepublik deutlich höhere Inzidenzen“, so Hasberg weiter.

Sachsen stuft Berliner Stadtteile als Risikogebiete ein

Tatsächlich bereitet das Infektionsgeschehen in einigen Teilen Deutschlands den Behörden zunehmen Sorgen. Vor allem in Teilen von Nordrhein-Westfalen, in der Hansestadt Bremen und in Berlin häuften sich zuletzt Covid-19-Fälle. Der Freistaat Sachsen hat darauf inzwischen reagiert und die Städte Hamm und Remscheid ( Nordrhein-Westfalen), den Landkreis Vechta ( Niedersachsen) sowie die Berliner Stadtbezirke Mitte, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg zu innerdeutschen Risikogebieten erklärt. Ähnliches hat inzwischen auch Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz getan.

Wie Theresa Schmotz vom sächsischen Sozialministerium erklärte, gelte für Einreisende aus diesen Regionen nach Sachsen seit dem 5. Oktober ein Beherbergungsverbot. Ausgenommen davon seien nur Personen mit negativem Testergebnis das nicht älter als 48 Stunden ist. Weitere Beschränkungen und Pflichten – beispielsweise für Sachsen, die aus den genannten Berliner Stadtbezirken zurückkehrten – gebe es bisher nicht.

Spahn gegen Risikowarnungen für Stadtgebiete

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) kritisierte am Montag die Einstufung von einzelnen Berliner Stadtgebieten als Risikogebiete. Er verstehe die Regelungen gut, die einige Bundesländer mit Blick auf den innerdeutschen Reiseverkehr hätten. „Gleichzeitig müssen wir miteinander schauen in der aktuellen dynamischen Infektionslage, dass alles auch noch nachvollziehbar und ganz praktisch einhaltbar bleibt für die Bürgerinnen und Bürger.“

Es helfe auf Dauer nicht, Berlin in Bezirke zu unterteilen. „Das ist hier eine große, dynamische Stadt. Wir alle sind jeden Tag in verschiedenen Bezirken im Zweifel unterwegs. Ich wünsche mir sehr, dass es einen auf Gesamt-Berlin bezogenen Ansatz gibt“, sagte Spahn und appellierte dabei vor allem daran, dass in der Hauptstadt die geltenden Regeln eingehalten und durchgesetzt werden.

