3G-Regel und weitere Corona-Verschärfungen in Leipzig: Es wurde Zeit 

Leipzig

Es war absehbar und eigentlich nur eine Frage der Zeit: Leipzig hat nun auch fünf Tage in Folge die 35er-Inzidenz überschritten, und damit gelten ab Sonntag strengere Corona-Regeln in der Stadt. Beim Besuch von Kino, Restaurant, Schwimmbad und in vielen anderen Bereichen müssen künftig die 3G-Nachweise vorgezeigt werden: Nur wer getestet, geimpft oder genesen ist, darf in Kinosaal oder Kneipe Platz nehmen.

Diese Regelung ist sinnvoll. Denn gerade nach dem Ende der Sommerferien steigen – wie es zuvor in anderen Bundesländern zu beobachten war – auch in Sachsen die Inzidenzen. Zwar sind die Ansteckungsraten hier im bundesweiten Vergleich noch relativ niedrig, doch das gilt auch für die Impfquote im Freistaat, die bei nicht einmal 60 Prozent liegt.

Ansteckungsgefahr in Innenräumen hoch

Jetzt stehen Herbst und Winter vor der Tür, und damit endet die Saison für Außengastronomie und Kulturveranstaltungen im Freien. Nach eineinhalb Jahren Pandemie wissen wir: In Innenräumen breitet sich das Virus schneller aus, und die Ansteckungsgefahr ist höher. Doch wenn nur Getestete, Geimpfte und Genesene zusammenkommen, ist zumindest etwas mehr Sicherheit geboten.

Ja, es ist ein erheblicher Aufwand, der auf die Betreiberinnen und Betreiber von Gastronomie, Kultureinrichtungen, Fitnessstudios oder Kosmetikstudios zukommt. Impfzertifikate und Tests zu kontrollieren und auch noch Kontakte zu erfassen, kostet Zeit und Mühe. Doch letztendlich sollte es doch im Interesse aller sein, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben und die Kliniken nicht überlastet werden. Dazu können die neuen Regeln einiges beitragen.

Von Lilly Günthner