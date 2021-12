3G am Arbeitsplatz: Wie klappt das in den großen Unternehmen?

Leipzig

Seit dem 24. November gilt in Sachsen auch am Arbeitsplatz generell die 3G-Regel: Nur noch nachweislich Geimpfte, Genesene oder frisch Getestete dürfen zum Dienst erscheinen. Wie klappt das? Wie groß sind die Widerstände dagegen? Wir haben uns bei den drei größten Unternehmen in Leipzig umgehört. In der Leipziger Stadtverwaltung arbeiten etwa 10 000 Menschen, bei der Leipziger Versorgungsgesellschaft (L-Gruppe) und im BMW-Werk sind es jeweils 5000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Zur L-Gruppe gehören neben den Verkehrsbetrieben auch die Energie- und Wasserversorgung der Messestadt. Für Busse und Bahnen musste bereits ein Sonderfahrplan eingeführt werden, weil sich der Krankenstand enorm erhöht hatte. Aktuell können nicht mehr alle Linien im bekannten Takt bedient werden. Aber wie sieht es in den anderen Unternehmensteilen aus, sind Wasser- und Energieversorgung gefährdet? „Natürlich merken auch wir, dass es zu Ausfällen kommt – es gibt Krankheitsfälle, manche Kolleginnen und Kollegen müssen sich auch verstärkt um ihre Kinder kümmern, einige sind in Quarantäne. Wir merken schon, dass weniger Menschen im Dienst sind“, so Sprecher Peter Krutsch.

Blick ins Klärwerk Rosental der Stadt Leipzig. Quelle: André Kempner

Wasser- und Energie-Versorgung trotz Ausfällen gesichert

Ein Ausfall von Wasser und Strom drohe aber nicht: „Die Leipzigerinnen und Leipziger können sich weiterhin auf eine sichere Versorgung durch unsere Unternehmen verlassen. Bis auf die schon kommunizierten Einschränkungen bei den Verkehrsbetrieben ist alles gesichert – auch in der Kundenbetreuung.“

Generell hätten alle im Unternehmen die geforderten 3G-Regeln am Arbeitsplatz schnell und sehr gut umgesetzt. „Wir kommunizieren regelmäßig intern, haben die Beschäftigten bei diesem Thema stets mitgenommen und auch bereits erfolgreich Impfangebote in der L-Gruppe umgesetzt. Dies setzen wir auch fort“, sagt Krutsch. Die Arbeit im Homeoffice habe bereits seit Beginn der Pandemie deutlich zugenommen. „Wo Home Office geht, wird es gemacht. Aber natürlich kann man nicht alle Tätigkeiten, insbesondere die technischen, bei unseren Leipziger Stadtwerken, Verkehrsbetrieben und Wasserwerken digital ersetzen.“

Vereinzelte 3G-Widerstände in der Stadtverwaltung

Von Widerständen gegen die auferlegten Corona-Maßnahmen sei ihm nichts bekannt, sagt Krutsch. In der doppelt so großen Leipziger Stadtverwaltung lief es zuletzt zumindest nicht immer reibungslos. Aus dem zuständigen Dezernat I (Allgemeine Verwaltung) hieß es auf LVZ-Nachfrage, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten mit viel Entgegenkommen regiert. „Die Arbeitgeberin bemüht sich zudem, die Hintergründe der Maßnahmen für alle Beschäftigten in internen Mitteilungen deutlich zu erklären und schafft so Transparenz gegenüber und Verständnis in der Belegschaft.“ Dazu gehöre unter anderem eine interne Hotline für Fragen und Kritik.

„Aufgrund dieser Vorkehrungen und der offenen Kommunikation gab es lediglich vereinzelte Widerstände bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche bereits geklärt sind oder noch geklärt werden“, so eine Sprecherin. Nach LVZ-Informationen traten allerdings auch Einzelfälle auf, in denen keine Einigung auf 3G am Arbeitsplatz möglich war. Diese Arbeitsverhältnisse mussten beendet werden.

Ansicht vom Ordnungsamt im Technisches Rathaus in Leipzig Quelle: André Kempner

Technische Ausstattungen für Homeoffice – Mehrbelastungen

Generell sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kommune, bei denen dies möglich ist, proaktiv das Arbeiten zu Hause angeboten worden. „Von den Homeoffice-kompatiblen Arbeitsplätzen konnten nunmehr 97 Prozent mit entsprechender technischer Ausstattung ausgestattet werden“, heißt es aus dem Neuen Rathaus. Gerade auch viele Kolleginnen und Kollegen mit Kindern nutzten die Arbeit zu Hause, um ihre Aufgaben weiter erfüllen zu können – trotz Mehrbelastungen angesichts geschlossener Kindergärten und Schulen.

Ausfälle aufgrund von Corona-Infektionen oder Quarantäne gibt es auch in den kommunalen Behörden. Besonders viele seien es aber nicht. „Mit einem durchschnittlichen Krankenstand von acht bis neun Prozent bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegt die Stadtverwaltung aktuell trotz der hohen Infektionszahlen nur leicht über den jahreszeitlich üblichen Krankmeldungen“, so die Sprecherin.

BMW bietet Beschäftigten Impfungen an

Im BMW-Werk vor den Toren der Messestadt arbeiten auch viele Menschen aus der ganzen Region. Die extremen Infektionszahlen zuletzt gingen auch nicht spurlos am Autobauer vorbei. Im Vergleich sei die Lage aber nicht ganz so dramatisch gewesen. „Das dürfte zum einen an unseren seit Beginn der Pandemie konsequent umgesetzten Hygienemaßnahmen liegen und zum anderen an unserem niedrigschwelligen betriebsinternen Impfangebot. Alle Mitarbeitenden inklusive der Zeitarbeitskräfte können sich während der Arbeitszeit impfen lassen“, sagt Werkssprecher Kai Lichte. Inzwischen stünden auch Boosterimpfungen auf dem Programm. „Die Produktion läuft, was das angeht, regulär. Hier beschäftigt uns viel mehr die Versorgungssituation mit Halbleitern“, so Lichte.

Produktion im BMW-Werk Leipzig. Quelle: Martin Klindtworth

Seit 24. November müssen auch im BMW-Werk alle Beschäftigten zum Dienstantritt einen Nachweis ihres Corona-Status vorlegen. „Für Geimpfte und Genesene muss der Nachweis nach erstmaligem Vorzeigen auf dem Werksgelände nicht täglich kontrolliert werden. Wer geimpft oder genesen ist, muss den Nachweis jedoch ständig mit sich führen“, so Lichte. Alle anderen müssen ihr Testergebnis täglich erneuern – wobei das Unternehmen zweimal pro Woche selbst Überprüfungen anbietet.

Über die gesetzlichen 3G-Vorschriften hinaus verlangt der Autohersteller jeweils zum Wochenstart auch von allen – egal ob geimpft oder nicht – die Vorlage eines negativen Testergebnisses. „Dieser mitgebrachte Testnachweis wird durch die Führungskraft oder deren Vertreter kontrolliert. Im Anschluss wird ebenfalls durch die Führungskraft oder deren Vertreter ein erneuter Test im Rahmen der betrieblichen Abläufe für den Zutritt am Folgetag durchgeführt“, so Lichte.

Von André Böhmer / Matthias Puppe