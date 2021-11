Ab Mittwoch gilt in öffentlichen Bussen und Bahnen 3G – wer mitfahren will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. In Leipzig werden Verstöße nach einer Anlaufphase mit Bußgeldern geahndet. Der Rahmen hierfür ist groß – das geänderte Infektionsschutzgesetz lässt bis zu 25.000 Euro zu.

In Leipzig hat sich herumgesprochen, dass in den öffentlichen Bussen und Bahnen nur noch FFP2-Maske zulässig sind. Immer mehr Fahrgäste halten sich daran – hier an der Haltestelle am Hauptbahnhof. Ab Mittwoch müssen auch die 3G-Nachweise mitgeführt und bei Kontrollen vorgezeigt werden, sonst drohen Bußgelder. Quelle: André Kempner