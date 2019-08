Leipzig

Als die entscheidenden Sekunden in ihrem Leben als DDR-Bürgerrechtlerin anbrechen, bleibt Gesine Oltmanns innerlich ganz ruhig. „Ich wusste in diesem Augenblick, dass wir es geschafft hatten und dass eine neue Phase des Protestes beginnt“, erinnert sich die Leipzigerin knapp 30 Jahre später an jene dramatis...