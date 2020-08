Leipzig

Im Autobau gehört Roland Gumpert zu den umtriebigsten Ingenieuren überhaupt. Er gilt als Daniel Düsentrieb der Branche, war Sportchef bei Audi und kam vor Jahren mit dem Sportwagen Apollo groß in die Schlagzeilen – gebaut im thüringischen Altenburg. 2009 stellte er mit dem straßentauglichen Sportler auf dem Nürburgring einen neuen Rekord auf. 2014 meldete das Unternehmen Insolvenz an.

Jetzt das Comeback mit dem nach seiner Tochter benannten Supersportler „Nathalie“. Die „First Edition“ soll limitiert auf 500 Stück ab 2021 auf den Markt kommen und durch „ganz neue Technik“ punkten, wie Gumpert sagt.

E-Auto mit Methanol-Brennstoffzelle

Das Fahrzeug verfügt über Brennstoffzellen, die dank einem Methanol-Wasser-Gemisch permanent mit Strom zum Nachladen des Akkus versorgt werden.

Die Werte bestechen: Vier Elektromotoren treiben den Wagen in 2,5 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 300 Stundenkilometer. Mit einer Füllung sind angeblich bis zu 820 Kilometer drin. Schwindelig macht auch der Preis: Die „First Edition“ soll 407.000 Euro kosten.

Technologie soll massentauglich gemacht werden

Gumperts Traum ist es, die Technologie alltagstauglich zu machen. Doch ohne Unterstützung durch Dritte sei das nicht möglich. Kürzlich räumte er ein, sich bei seinen Plänen einer Massenproduktion von Politik und Wirtschaft allein gelassen zu fühlen. „Wir sind auf der Suche nach leistungsfähigen Partnern, mit denen wir diese neue bahnbrechende Technologie in die Breite bringen können. Auch eine Beteiligung von Bund oder Land ist für uns vorstellbar“, so Gumpert.

Der erste Apollo in der Sportwagenmanufaktur in Altenburg im Jahr 2017. Quelle: Mario Jahn

An diesem Montag ist der Ingenieur, Entwickler und Chef der Firma Gumpert Aiways Automobile GmbH in Leipzig, um Unterstützer zu suchen. Unter anderem trifft er sich mit Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht. Wird man sich einig, will sich Gumpert in Leipzig ansiedeln, was, so heißt es aus seinem Umfeld, „eine Stärkung der Stadt als Technologiestandort für Sachsen“ bedeuten würde.

Brennstoffzelle wird in Dänemark gefertigt

Aktuell wird „Nathalie“ in Ingolstadt gebaut. Die Methanol-Brennstoffzelle fertigt Gumpert gemeinsam mit der Firma Blue World Technologies in Dänemark.

2004 ging der frühere Audi-Manager nach Altenburg. Bis zum Ende der Firma 2014 wurden 70 Sportwagen vom Typ Apollo produziert und verkauft. Etwa 30 Mitarbeiter standen in Lohn und Brot. Ihren Sitz hatte die Manufaktur unterm Dach des einstigen Nähmaschinenwerkes in der Friedrich-Ebert-Straße.

Von Andreas Dunte