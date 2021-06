400 Menschen demonstrieren in Leipzig-Connewitz gegen Polizeigewalt

Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Connewitz haben am Sonnabend rund 400 Anhänger der linken Szene gegen „Repressionen der Polizei“ demonstriert. Ihre Botschaft: In dem Szene-Stadtteil gehe die größte Bedrohung von der Polizei aus – und diese werde unterschätzt. Gleichzeitig wurde Freiheit für Inhaftierte wie die Leipziger Studentin Lina E. gefordert, die politische Gegner ausgespäht und attackiert haben soll und deshalb seit fast sieben Monaten in Haft sitzt.

Wie berichtet hat der Generalbundesanwalt inzwischen Anklage erhoben; sie reicht von gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung über besonders schweren Landfriedensbruch bis hin zu räuberischem Diebstahl.

Keine Zwischenfälle bis zum Demo-Ende

Die vom Freistaat zur Bekämpfung des Linksextremismus gebildete „Soko LinX“ ermittle „ohne begründeten Tatverdacht“ und würde „willkürlich schwere Eingriffe in Persönlichkeitsrechte“ vornehmen, erklärten Demonstranten. Und aus einem Lautsprecherwagen wurde angekündigt: „Wir gehen in die Offensive, bis diese Sch... aufhört“.

Während der Demonstrationszug durch Connewitz zog, wurden auch Parolen wie „Bullenschweine raus aus dem Viertel“ und „Nie wieder Deutschland“ gerufen. Gleichzeitig wurde die Auflösung der „Soko LinX“ und des Verfassungsschutzes gefordert. Obwohl mehrere Demonstranten vermummt waren, griff die Polizei nicht ein. Sie war aber mit einem Großaufgebot vor Ort erschienen und ließ einen Hubschrauber über den Demonstrationszug kreisen. Zu den im Vorfeld befürchteten Gewalttaten kam es aber bis zur Auflösung der Demonstration nicht.

Von Andreas Tappert