42 Corona-Patienten aktuell in Leipziger Kliniken – am UKL auch Personal infiziert

Leipzig

Die ansteigende Zahl der Corona-Infektionen bekommen zunehmend die Krankenhäuser zu spüren. Derzeit werden in Leipziger Kliniken 42 an Covid-19 erkrankte Personen stationär behandelt (Stand: 27. Oktober). Zwölf Patienten davon erhalten eine intensivmedizinische Betreuung.

Zahl der Covid-Patienten am St. Georg verdoppelt

Mit 25 Patienten liegen die meisten Erkrankten im kommunalen Klinikum St. Georg. Wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte, werden 22 Patienten auf der Normalstation der Klinik für Infektiologie versorgt, drei auf der Intensivstation. Todesfälle in Zusammenhang mit Corona waren zuletzt im St. Georg nicht mehr aufgetreten. Damit hat sich die Zahl der stationär im St. Georg behandelten Patienten seit Anfang Oktober verdoppelt. „Am 1. Oktober wurden in unserem Klinikum elf Patienten und Patientinnen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, acht auf der Normalstation, drei auf der ITS“, so die Sprecherin.

Das Universitätsklinikum (UKL) versorgt derzeit 17 Corona-Patienten, davon neun auf der Intensivstation. Wie ein Sprecher des Klinikums am Dienstag erklärte, haben sich auch sechs Mitarbeiter des Uniklinikums, darunter auch medizinisches Personal, mit Sars-CoV-2 infiziert. Die betroffenen Beschäftigten sind derzeit nicht im Dienst. „Keiner von ihnen hat sich im Arbeitskontext infiziert“, betonte der Kliniksprecher.

1336 Leipziger seit März coronapositiv getestet

Seit Ausbruch des Pandemie Anfang März wurden bis zu diesem Dienstag insgesamt 1336 Leipziger positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Gegenüber Montag erhöhte sich die Zahl der Infizierten um 28, hieß es seitens der Stadt. In stationärer Behandlung befinden sich demnach derzeit 13 Leipziger. 15 Leipziger sind seit März an oder mit dem Coronavirus verstorben. Am Montag war die Zahl der Neuerkrankungen in Leipzig erstmals seit Beginn der Pandemie auf 35 Infizierte pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gestiegen.

Von Klaus Staeubert, Sabine Kreuz